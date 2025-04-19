Російські «шахеди» знову вдарили по Харкову

Наслідки ворожої атаки уточнюються

У ніч проти 19 квітня росіяни вчергове завдали удару по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

Міський голова повідомив, що російський «шахед» влучив по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюються.

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Нагадаємо, окупанти атакували Харків трьома ракетами «Іскандер» на світанку 18 квітня, приблизно о 5:10. Під атакою опинився Основʼянський район міста. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Харкову становить 114 осіб.

Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою.

У Харкові пошкоджені десятки багатоквартирних та приватних будинків, дві школи, два дитсадки, центр дитячої творчості, машини тощо.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).