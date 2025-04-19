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Великоднє перемир'я? Воєнний журналіст пояснив, що задумав Путін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Великоднє перемир'я? Воєнний журналіст пояснив, що задумав Путін
Росіяни спробують завести у Шевченко свої підрозділи, прикриваючись «перемирʼям», вважає Бутусов
фото з відкритих джерел

На думку Юрія Бутусова, є висока вірогідність, що російське Міноборони готує провокацію

Воєнний журналіст Юрій Бутусов вважає, що російське Міноборони приготувало провокацію для зриву ним же оголошеного «перемирʼя». Як інформує «Главком», про це Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні за кілька годин до оголошення «перемирʼя» міноборони РФ зробило провокаційну заяву про захоплення села Шевченко біля Покровська. Це вже друге «захоплення» цього Шевченко, перший раз МО РФ заявляло про захоплення села 16 грудня 2024 року. Село має ключове оперативне значення для оборони Покровська, і увага ворога саме до цієї точки має важливе значення.

Насправді, село Шевченко повністю контролюється воїнами 425-го штурмового полку «Скала» ЗС України, російських військових у селі взагалі нема. Вірніше, лежить їх там кількасот, але живих серед них нема жодного», – написав Бутусов.

На думку журналіста, є висока вірогідність, що російське Міноборони готує провокацію. Росіяни спробують завести у Шевченко свої підрозділи, прикриваючись «перемирʼям», щоб зняти на відео, як українські воїни змушені відкрити вогонь.

Великоднє перемир'я? Воєнний журналіст пояснив, що задумав Путін фото 1

«Будемо максимально уважно спостерігати за режимом припинення вогню у Щевченко, воїни 425-го полку готові адекватно реагувати на усі російські провокації так само як реагували на усі спроби захопити Шевченко раніше», – підсумував Бутусов.

Нагадаємо, російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Також увечері 19 квітня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошене російським диктатором Володимиром Путіним перемир’я. 

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Теги: Міноборони РФ Юрій Бутусов провокація росіяни перемир'я

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