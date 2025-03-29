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Російська співачка Наргіз зі сцени заговорила українською

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Наргіз Закірова має тату зі Степаном Бандерою
фото з відкритих джерел

Артистка вийшла виступати з українською символікою

Російська співачка з Узбекистану Наргіз Закірова, яка засудила злочини окупантів у війні та набила проукраїнські тату зі Степаном Бандерою та тризубом, учергове заявила про свою позицію. Як повідомляє «Главком», відповідне відео шириться у соцмережах.

Наргіз, яка давно відреклася від усього російського й стала громадянкою США, виступила в Маямі. І несподівано просто посеред виступу зірка огорнулася в синьо-жовтий прапор й підтримала усіх українців у кривавій війні проти росіян. Вона виголосила «Слава Україні!». Після цього глядачі у залі відповіли «Героям слава!» та подякували співачці за таку щиру позицію.

Перед промовою Наргіз виконувала одну зі своїх пісень Ona з високо піднятим прапором над головою. Після виконання треку зірка назвала Україну «рідною» й несподівано заявила, що вивчає українську мову та вже потроху починає говорити нею. У результаті вимовила славнозвісне слово «паляниця» перед публікою та зірвала овації. Крім того, побажала «Україні нарешті засинати з відкритими вікнами» без страху.

Російська співачка Наргіз зі сцени заговорила українською фото 1

Тим часом у росіян на третій рік війни все ще не знайшлося здорового глузду. Тож деякі особини, які були присутні у залі, почали благати «зупинитися це робити». Але їх перегукували інші, які навпаки ще дужче підтримали позицію Наргіз вигуками й оплесками.

Раніше рок-музикант презентував щемкий кліп, присвячений дружинам загиблих українських бійців.

Раніше стало відомо, що український співак Макс Барських представив перший сингл із нового англомовного альбому Stomach Butterfly. Однойменний кліп зрежисерував Алан Бадоєв.

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Теги: прапор відео Наргіз Закірова

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Російська співачка Наргіз зі сцени заговорила українською
Російська співачка Наргіз зі сцени заговорила українською
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