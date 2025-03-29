Російська співачка Наргіз зі сцени заговорила українською

Артистка вийшла виступати з українською символікою

Російська співачка з Узбекистану Наргіз Закірова, яка засудила злочини окупантів у війні та набила проукраїнські тату зі Степаном Бандерою та тризубом, учергове заявила про свою позицію. Як повідомляє «Главком», відповідне відео шириться у соцмережах.

Наргіз, яка давно відреклася від усього російського й стала громадянкою США, виступила в Маямі. І несподівано просто посеред виступу зірка огорнулася в синьо-жовтий прапор й підтримала усіх українців у кривавій війні проти росіян. Вона виголосила «Слава Україні!». Після цього глядачі у залі відповіли «Героям слава!» та подякували співачці за таку щиру позицію.

Перед промовою Наргіз виконувала одну зі своїх пісень Ona з високо піднятим прапором над головою. Після виконання треку зірка назвала Україну «рідною» й несподівано заявила, що вивчає українську мову та вже потроху починає говорити нею. У результаті вимовила славнозвісне слово «паляниця» перед публікою та зірвала овації. Крім того, побажала «Україні нарешті засинати з відкритими вікнами» без страху.

Тим часом у росіян на третій рік війни все ще не знайшлося здорового глузду. Тож деякі особини, які були присутні у залі, почали благати «зупинитися це робити». Але їх перегукували інші, які навпаки ще дужче підтримали позицію Наргіз вигуками й оплесками.

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