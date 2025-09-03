Головна Скотч Шоу-біз
Усик знявся в голлівудському фільмі (відео)

Прем'єра фільму запланована на 3 жовтня 2025 року
Олександр Усик зіграв роль у фільмі «The Smashing Machine», який може отримати «Оскар»

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик знявся в американській біографічній драмі «The Smashing Machine». Усик зіграв роль легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з головним героєм фільму, американцем Марком Керром. Головну роль виконав Двейн «Скеля» Джонсон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.

За сюжетом фільму, який був презентований на Венеційському фестивалі та отримав 15-хвилинні овації, український боєць Ігор Вовчанчин є головним суперником Марка Керра, прізвисько якого і стало назвою стрічки. Усик відзняв свої сцени ще до початку тренувального табору перед поєдинком з Даніелем Дюбуа, у якому українець здобув перемогу.

Стрічка висвітлює жорстокі ММА-бої кінця 90-х років, коли правила тільки формувались. Вовчанчин двічі зустрічався з Керром у поєдинках, які стали класикою. Перша зустріч закінчилася перемогою українця, але результат було анульовано через тоді ще невизначені правила. У другому бою українець здобув чисту перемогу.

Офіційний трейлер The Smashing Machine

Фільм «The Smashing Machine» зібрав виключно позитивні відгуки критиків. Наразі він має високий рейтинг на IMDb (8,7/10). Багато експертів вважають, що стрічка може отримати номінації на «Оскар» за акторську гру Двейна Джонсона та Емілі Блант.

Стрічка виконана в похмурому та реалістичному стилі, який, за словами критиків, більше нагадує документальне кіно. Головний акцент фільму зроблено на залежності Марка Керра від знеболювальних та перемог.

Прем'єра фільму запланована на 3 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, Олександр Усик опинився під ударом Всесвітньої боксерської організації (WBO) після того, як у мережі з’явилися відео, на яких він танцює. Через це організація наказала українському боксеру надати оновлений медичний висновок про стан його здоров'я. Про це пише «Главком» із посиланням на BoxingScene.

7 серпня Усик звернувся до WBO з проханням призупинити переговори про поєдинок з обов’язковим суперником Джозефом Паркером через проблеми зі спиною. Медичні документи, які надсилала команда боксера у серпні, підтверджували травми, що потребували щонайменше місяця відпочинку та терапії. Усик просив про 90-денну відстрочку переговорів.

До слова, абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик здивував фанатів, виконавши відому пісню «Розмова з тобою» разом із українським співаком Іво Бобулом. Їхній виступ на благодійному вечорі швидко став вірусним у соціальних мережах, викликавши справжній фурор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Усика.

Подія відбулася на благодійному заході, організованому родиною Усиків, аби підтримати дітей із Миколаєва, які втратили батьків через війну. Іво Бобул спершу виконав на сцені свої хіти, а згодом до нього приєднався Олександр Усик, і вони разом заспівали легендарну пісню.

Теги: фільм Олександр Усик

