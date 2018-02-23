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    Виктория Бекхэм напугала поклонников снимком на костылях

    Виктория Бекхэм ведет очень насыщенный образ жизни
    Супруга именитого футболиста не только успевает заниматься воспитанием четырех детей, посещением светских мероприятий, но еще и является успешным дизайнером. Судя по всему, организм Виктории не выдержал такой нагрузки и дал сбой. В Instagram Виктория поделилась снимком, на котором запечатлена на костылях, а ее нога
    • Сьогодні, 08:08
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    Виктория Бекхэм
    Виктория Бекхэм

    Виктория Бекхэм ведет очень насыщенный образ жизни

    Супруга именитого футболиста не только успевает заниматься воспитанием четырех детей, посещением светских мероприятий, но еще и является успешным дизайнером. Судя по всему, организм Виктории не выдержал такой нагрузки и дал сбой.

    В Instagram Виктория поделилась снимком, на котором запечатлена на костылях, а ее нога находится в фиксирующем корсете. В подписи к фото она поблагодарила поклонников за поддержку и теплые слова в свой адрес, рассказав, что из-за стрессов у нее возникли проблемы с ногой.

    Блогеры пожелали Виктории поменьше нервничать и скорейшего выздоровления, а многие и вовсе предложили ей на время взять отпуск и заняться своим здоровьем.

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