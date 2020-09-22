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    Шоу-биз

    В Индонезии мужчину расчленили после свидания с девушкой из Tinder

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    В Индонезии мужчину расчленили после свидания с девушкой из Tinder

    Убийство пара спланировала заранее

    В Индонезии мужчину расчленили после того, как он сходил на свидание с девушкой из приложения для знакомств Tinder. Полиция нашла его тело, разделенное на 11 частей, в разных пакетах. Об этом сообщает The Mirror.

    Как пишет издание, женщина пригласила жертву к себе домой. Пока парочка занималась сексом, из ванной выбежал бойфренд злоумышленницы и начал бить 32-летнего мужчину кирпичом, а затем ножом. От полученных травм тот скончался.

    Убийство пара спланировала заранее. Их целью были деньги на счетах жертвы — молодые люди установили, что он был богат. Не зная, что делать с телом после убийства, они разрезали его на 11 частей и отвезли на квартиру, которую арендовали на снятые с его карты деньги.

    Во время ареста полиция ликвидировала молодого человека, а его возлюбленной теперь грозит смертная казнь.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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