В Индонезии мужчину расчленили после свидания с девушкой из Tinder



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Убийство пара спланировала заранее

В Индонезии мужчину расчленили после того, как он сходил на свидание с девушкой из приложения для знакомств Tinder. Полиция нашла его тело, разделенное на 11 частей, в разных пакетах. Об этом сообщает The Mirror.

Как пишет издание, женщина пригласила жертву к себе домой. Пока парочка занималась сексом, из ванной выбежал бойфренд злоумышленницы и начал бить 32-летнего мужчину кирпичом, а затем ножом. От полученных травм тот скончался.

Убийство пара спланировала заранее. Их целью были деньги на счетах жертвы — молодые люди установили, что он был богат. Не зная, что делать с телом после убийства, они разрезали его на 11 частей и отвезли на квартиру, которую арендовали на снятые с его карты деньги.

Во время ареста полиция ликвидировала молодого человека, а его возлюбленной теперь грозит смертная казнь.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.