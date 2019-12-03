В Киеве открылась резиденция Святого Николая (фото)



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Территорию Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника украсили праздничной иллюминацией Фото: 44.ua

Резиденция Святого Николая будет работать до 28 декабря

На территории Киево-Печерской лавры в Киеве открылась резиденция Святого Николая. Кроме резиденции для маленьких гостей открылась выставка «Сказки народов мира» - городок со сказочными героями, которые создавались усилиями украинских мастеров.

Также для маленьких киевлян подготовили разнообразную развлекательную программу, арку желаний и различные мастер-классы. Еще дети могут посетить кабинет святого Николая, написать ему письмо и осмотреть резиденцию. Всю территорию Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника украсили праздничной иллюминацией.

Резиденция Святого Николая в Киеве будет работать до 28 декабря.

Как сообщалось, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве пройдет с 14 декабря в 19 января.