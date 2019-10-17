В новом «Вечернем Квартале» Кошевой откровенно расскажет о своих планах на пост мэра Киева



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Евгений Кошевой

В свежих выпусках появятся пародии на депутатов нового созыва

В столичном Дворце «Украина» состоялись традиционные осенние записи новых программ «Вечернего Квартала». В одной из передач Евгений Кошевой расставил все точки над «i» по поводу своей политической карьеры.

В последние месяцы в прессе активно муссируются слухи о том, что «Лысый» из «Квартала» собрался баллотироваться в мэры столицы. «В политику я точно не собираюсь. Ребята, я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем!», - скажет Кошевой со сцены, правда, на всякий случай представит свой вариант политической программы («Чтобы у людей и в мыслях не было за меня голосовать»). Так, Кошевой сразу пообещает, что строить метро на Троещину он не будет, а чтобы жителям это района не было сильно обидно, он… закроет метро на Осокорки, Лесную и Крещатик.

Также в «Вечернем Квартале» появятся пародии на депутатов нового созыва, а именно на членов партии «Слуги народа». Так, от «квартальшиков» сполна досталось олимпийскому чемпиону, а ныне депутату Верховной Рады Жану Беленюку. В основном за то, что однажды задремал на рабочем месте. Также зрители увидят скетч-пародия на проект «Самый умный», в котором свой интеллект продемонстрируют Виталий Кличко и Илья Кива.

Впервые в съемках «Квартала» примет участие самый многочисленный вокальный коллектив нашей страны – знаменитый хор им. Веревки. Вместе с Евгением Кошевым они исполнят народную песню «Горіла сосна, палала», но посвятят ее другим, более актуальным в обществе новостям, а точнее сгоревшему дому Валерии Гонтаревой.