В семье певицы Ирины Билык случилось горе
Народная артистка Украины Ирина Билык потеряла отца
Известная украинская певица Ирина Билык рассказала поклонникам о смерти отца. Николаю Семеновичу знаменитая дочь посвятила трогательное послание в своем Инстаграме. Многочисленные фанаты и коллеги артистки выражают ей сочувствие.
Артистка дополнила публикацию трогательным видеороликом с родителями. Улыбающиеся Николай Семенович и Анна Яковлевна стоят, обнимаясь, и радостно машут в камеру. Родители Ирины на видео выглядят счастливыми.
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Известно, что Николай Семенович и Ирина были очень близки. Отец певицы и сам был неравнодушен к музыке, поэтому именно он с ранних лет учил дочь нотной грамоты, хотя тогда еще и не верил в артистическое будущее наследницы.
Отметим, что следующий год для примадонны украинской эстрады юбилейный. Билык будет отмечать 50-летие. Певица обещает провести большой тур крупнейшими городами страны.