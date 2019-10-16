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    Шоу-биз

    В семье певицы Ирины Билык случилось горе

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    Ирина Билык - В семье певицы Ирины Билык случилось горе
    Ирина Билык

    Народная артистка Украины Ирина Билык потеряла отца

    Известная украинская певица Ирина Билык рассказала поклонникам о смерти отца. Николаю Семеновичу знаменитая дочь посвятила трогательное послание в своем Инстаграме. Многочисленные фанаты и коллеги артистки выражают ей сочувствие.

    Артистка дополнила публикацию трогательным видеороликом с родителями. Улыбающиеся Николай Семенович и Анна Яковлевна стоят, обнимаясь, и радостно машут в камеру. Родители Ирины на видео выглядят счастливыми.

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    Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

    Известно, что Николай Семенович и Ирина были очень близки. Отец певицы и сам был неравнодушен к музыке, поэтому именно он с ранних лет учил дочь нотной грамоты, хотя тогда еще и не верил в артистическое будущее наследницы.

    Отметим, что следующий год для примадонны украинской эстрады юбилейный. Билык будет отмечать 50-летие. Певица обещает провести большой тур крупнейшими городами страны.

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