В семье певицы Ирины Билык случилось горе



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Ирина Билык

Народная артистка Украины Ирина Билык потеряла отца

Известная украинская певица Ирина Билык рассказала поклонникам о смерти отца. Николаю Семеновичу знаменитая дочь посвятила трогательное послание в своем Инстаграме. Многочисленные фанаты и коллеги артистки выражают ей сочувствие.

Артистка дополнила публикацию трогательным видеороликом с родителями. Улыбающиеся Николай Семенович и Анна Яковлевна стоят, обнимаясь, и радостно машут в камеру. Родители Ирины на видео выглядят счастливыми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 15 Окт 2019 в 9:00 PDT

Известно, что Николай Семенович и Ирина были очень близки. Отец певицы и сам был неравнодушен к музыке, поэтому именно он с ранних лет учил дочь нотной грамоты, хотя тогда еще и не верил в артистическое будущее наследницы.

Отметим, что следующий год для примадонны украинской эстрады юбилейный. Билык будет отмечать 50-летие. Певица обещает провести большой тур крупнейшими городами страны.

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