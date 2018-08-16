В сети появились первые снимки, подтверждающие беременность Дианы Крюгер



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Диана Крюгер

Впервые о беременности 42-летней Дианы Крюгер СМИ заговорили во время Каннского кинофестиваля, когда актриса начала появляться на мероприятиях исключительно в нарядах свободного кроя

В конце мая сразу несколько источников подтвердили разным изданиям эту новость, но сама Диана и ее бойфренд и отец будущего малыша, актер Норман Ридус, продолжали хранить молчание.

Вчера папарацци удалось впервые сделать фотографии беременной Дианы, которые не оставляют никаких сомнений в том, что она вскоре действительно станет мамой.

Напомним, для Дианы ребенок будет первым, а у Нормана уже есть 18-летний сын Мингус Люсьен Ридус от отношений с моделью Хеленой Кристенсен. Они были вместе с 1998 по 2003 год. С Дианой Крюгер Норман познакомился в 2015 году на съемках фильма «Небо».

О том, что они встречаются, заговорили в 2017-м, когда папарацци застали влюбленных за поцелуями. Воспитывать будущего ребенка паре будет на что: согласно последним сообщениям, Ридусу, звезде "Ходячих мертвецов", предложили прибавку в 20 миллионов долларов к гонорару за то, чтобы он продолжил сниматься в сериале.

Джерело: Hello!