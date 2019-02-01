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    Шоу-биз

    В сети появился первый снимок Джонни Деппа со съемок фильма «Минамата»

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    Джонни Депп - В сети появился первый снимок Джонни Деппа со съемок фильма «Минамата»
    Джонни Депп

    Фанаты впервые увидели звезду в образе популярного фотожурналиста

    Первый кадр со съемок нового фильма с участием голливудской звезды Джонни Деппа появился в Сети. Черно-белое фото, на котором Депп в образе фотожурналиста Юджина Смитта, вызвало восторг поклонников. Это совершенно новый образ, который актеру, похоже, тоже получится прекрасно воплотить.

    Фанаты уже сравнили снимок Деппа с архивными фотографиями реального Смитта, который стал прототипом этого персонажа. Отметим, что экологическая драма «Миномата», в которой Депп играет главную роль, основана на реальных событиях.

    Как передает Dailymail, история о последних годах жизни фотографа, и об ужасающих последствиях отравления ртутью части Японии. На снимке, который попал в сеть, Депп удивительно похож на реального фотографа, поклонники уже отметили хорошую работу гримеров, которые, кажется, смогли изменить даже форму лица артиста. Картина выйдет в прокат в 2020 году.

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