В сети появился первый трейлер третьего сезона «Рассказа служанки»



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Элизабет Мосс

Ролик был вдохновлен предвыборной кампанией президента США Рональда Рейгана

Матч за Суперкубок - по-настоящему феерическое событие для большинства жителей США. Тысячи зрителей становятся свидетелями захватывающего матча и ярких выступлений звезд, а кроме того, первыми знакомятся с новыми трейлерами фильмов, сериалов, а также рекламными роликами, которые демонстрируются в перерыве матча на экране. Так, вчера зрителям был показан первый тизер к третьему сезону драматического сериала «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в главной роли.

45-секундный ролик был вдохновлен предвыборной кампанией 40-го президента США Рональда Рейгана «Утро в Америке». В начале зритель видит идеалистическую картину мира: рождение детей, крещение, кормящую малыша жену командора Уотерфорда (Джозеф Файнс) Серены Джой (Ивонн Страховски).

«В Америке снова наступило утро. С сегодняшнего дня женщины будут ходить на работу больше, чем когда-либо. В этом году десятки детей родятся в счастливых и здоровых семьях. Снова наступило утро», - вдохновляюще говорит закадровый голос.

Внезапно его сменяет голос Джун (героиня Элизабет Мосс), которая говорит: «Проснись, Америка! Утро уже прошло». Главная героиня сериала неспроста произносит такие слова: известно, что по сюжету нового сезона она планирует и дальше сражаться с тоталитарной системой, чтобы спасти всех детей Галаада.