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    Шоу-биз

    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли

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    <p>Шарлиз Терон</p> <p>Фото:скриншот видео</p> - В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли

    Шарлиз Терон

    Фото:скриншот видео

    Премьера картины намечена на девятое марта и состоится в Остине (штат Техас), а мировая премьера состоится 3 мая

     Американская медиакомпания Lionsgate Entertainment Corporation представила дебютный трейлер комедии «Авантюра» (Long Shot). Режиссером картины стал Джонатан Левин, а главные роли исполнили 43-летняя Шарлиз Терон и 36-летний Сет Роген.

    В центре сюжета находится безработный журналист Фред Фларски, который никак не может позабыть свою детскую любовь - прекрасную и умную няню Шарлотту Филд.

    Они встречаются спустя 25 лет, когда Шарлотта стала одной из самых влиятельных и недосягаемых женщин на свете: она работает государственным секретарем и собирается баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Она нанимает Фреда, чтобы он написал ей речь для президентской предвыборной кампании и тут начинается самое интересное...

    Помимо Рогена и Терон в картине снялись Александр Скарсгард, Энди Серкис, О'Ши Джексон младший, Рэндолл Парк и другие.

    Тем временем в западные СМИ всерьез обсуждают роман 55-летнего Брэда Питта и 43-летней Шарлиз Терон, хотя актеры не комментируют эту информацию. Как только появились первые слухи о новой голливудской паре, не заставили себя долго ждать и версии о начале отношений звезд.

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    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли
    В сети появился трейлер комедии «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли

    Некоторые журналисты предполагают, что сближению актеров способствовало их сотрудничество с часовым брендом Breitling. Питт и Терон вместе с Адамом Драйвером снимались в рекламе часов в прошлом году.

    «Примерно полгода назад они снимались и проводили время вместе»,– подтверждает догадки прессы инсайдер.

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