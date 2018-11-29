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    Шоу-биз

    В сети появился трогательный трейлер семейного фильма «Путь домой»

    • Розсилка
    Скриншот видео - В сети появился трогательный трейлер семейного фильма «Путь домой»
    Скриншот видео

    Лента выйдет на украинские экраны 10 января 2019 года

    Вышел второй украинский трейлер мелодрамы «Путь домой». Ролик появился на YouTube-канале компании B&H, которая занимается дистрибуцией ленты.

    В центре фильма – веселая и игривая собака по кличке Белла, которая обожает кушать вкусненькое, исследовать мир и гоняться за белками. Но однажды ее жизнь переворачивается с ног на голову - она отдаляется от дома. Навстречу приключениям, преодолевая трудности и огромные расстояния, Белла должна вернуться к человеку, которому предана всем сердцем. 

    Режиссером фильма выступил Чарльз Мартин Смит. Главные роли исполнили Брайс Даллас Ховард и Эшли Джад.

     

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