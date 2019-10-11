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    Шоу-биз

    В Японии фанат напал на певицу возле ее дома. Мужчина вычислил адрес по отражению в зрачках девушки на селфи

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    В Японии фанат напал на певицу возле ее дома. Мужчина вычислил адрес по отражению в зрачках девушки на селфи

    Девушке удалось отбиться, но она получила травмы лица

    В Японии поклонник напал на солистку поп-группы Tenshi Tsukinukeni Yomi Эну Мацуоку (Ena Matsuoka). Он вычислил адрес ее дома через фотографии в соцсетях. Вечером 1 сентября он подкараулил Мацуоку возле дома, закрыл рот полотенцем и начал домогаться. Девушка отбилась, но получила травмы лица.

    Нападавшим оказался 26-летний Хибики Сато (Hibiki Sato). 8 октября ему было официально предъявлено обвинение. Мужчина признался, что является поклонником певицы и действительно напал на нее. Он рассказал, что узнал адрес девушки по селфи: приблизив одну из фотографий, он увидел в ее глазах отражение железнодорожной станции. Он вычислил локацию с помощью Google Maps и Google Street View.

    Чтобы вычислить, в каком из домов живет его кумир, Сато изучал по видео угол падения света и рассматривал занавески.

    Это не первый случай нападения фанатов на знаменитостей в Японии за последние годы. В 2016 году поклонник напал на певицу Маю Томиту. Она получила около 20 ударов ножом. Позже выяснилось, что девушка неоднократно жаловалась на угрозы в соцсетях. В результате мужчину осудили на 14 с половиной лет тюрьмы, а правительство Японии ввело наказание за преследование в соцсетях.

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