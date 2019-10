В Японии фанат напал на певицу возле ее дома. Мужчина вычислил адрес по отражению в зрачках девушки на селфи

Девушке удалось отбиться, но она получила травмы лица

В Японии поклонник напал на солистку поп-группы Tenshi Tsukinukeni Yomi Эну Мацуоку (Ena Matsuoka). Он вычислил адрес ее дома через фотографии в соцсетях. Вечером 1 сентября он подкараулил Мацуоку возле дома, закрыл рот полотенцем и начал домогаться. Девушка отбилась, но получила травмы лица.

Нападавшим оказался 26-летний Хибики Сато (Hibiki Sato). 8 октября ему было официально предъявлено обвинение. Мужчина признался, что является поклонником певицы и действительно напал на нее. Он рассказал, что узнал адрес девушки по селфи: приблизив одну из фотографий, он увидел в ее глазах отражение железнодорожной станции. Он вычислил локацию с помощью Google Maps и Google Street View.

Man allegedly tracked down pop star using her own selfies and Google Street View https://t.co/HhOZ8s2B4E pic.twitter.com/6liufcROnj