Зумери кардинально змінюють правила роботи: дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Зумери кардинально змінюють правила роботи: дослідження
Зумери відмовляються від традиційної кар'єри
Зумери вибирають баланс замість кар'єрного зростання

Покоління Z, відоме як «зумери», кардинально змінює традиційну корпоративну культуру, відмовляючись від звичних уявлень про успіх. Замість того, щоб жертвувати особистим життям заради кар'єрного зростання, вони прагнуть знайти баланс між саморозвитком та фінансовою стабільністю. Про це повідомляє Fortune, посилаючись на дані досліджень, пише «Главком».

«Покоління Z змінює правила роботи, і переосмислюють те, яким є професійний успіх у 2025 році. Згідно з новим звітом Glassdoor, в основі цих змін лежить «кар’єрний мінімалізм»: молоді працівники розглядають свою роботу як засіб фінансової стабільності, зберігаючи справжню пристрасть та амбіції для позаробочих годин та дедалі прибутковіших підробітків», – пише видання.

Покоління, яке обожнює підробітки

Згідно з дослідженнями, 57% представників покоління Z мають додаткову роботу, що робить їх «справжнім поколінням підробіток». Ця тенденція зумовлена не лише фінансовою потребою. Молоді люди сприймають додаткову зайнятість як можливість виразити себе творчо, у підприємництві чи активізмі, чого часто не можуть зробити в рамках основної кар’єрної траєкторії. Зазначається, що для багатьох з них основна робота є джерелом фінансування «проєкту пристрасті».

«Підробітки не розглядаються як відволікаючі фактори чи запасні варіанти; вони є центральними для ідентичності покоління Z, пропонуючи творчі, підприємницькі чи активістські можливості, які основна робота не може забезпечити», – зазначає Fortune.

Серед найпопулярніших напрямів підробітку виявилася зайнятість у сферах медичної допомоги, перекладу, бухгалтерії, створення контенту та графічного дизайну. Додаткова зайнятість надає зумерам можливості для творчості, а також вираження себе через підприємництво та активізм, яких вони не мають в іншому місці роботи.

Нові погляди на кар'єру та управління

Дослідники сперечаються, як «зумери» сприймають керівні посади. Опитування Glassdoor показало, що 68% молодих людей не стали б займатися управлінням, якби не стимул у вигляді зарплати чи посади. Автори дослідження вважають, що покоління Z відмовляється від традиційної моделі зростання всередині корпорацій, віддаючи перевагу більш гнучким кар’єрним лініям, які обіцяють більшу мобільність.

Інші вчені стверджують, що «зумери» не уникають посад керівників, але сприймають їх по-іншому. Вони цінують ці позиції не за статус, а за можливості для зростання, які вони надають.

Ментальність нового покоління вже впливає на корпоративну культуру. «Зумери» віддають перевагу гнучкому підходу до роботи, вітають менторські програми, відмовляються від жорсткого стандарту роботи «з 9 до 5» та прагнуть скоротити обсяг роботи у літній період.

До слова, новий незвичайний тренд набирає популярності на американському ринку праці: молоді люди, що належать до покоління Z, приходять на співбесіди у супроводі своїх батьків. 

