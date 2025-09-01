Генсек Ради Європи повернувся до роботи після госпіталізації

Ален Берсе був виписаний з лікарн

Генеральний секретар в середу, 3 вересня, візьме участь у засіданні Комітету міністрів Ради Європи

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повернувся з лікарні до виконання своїх обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду Європи.

Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе госпіталізували у ніч проти суботи, 30 серпня. Через це Берсе довелося скасувати участь у Стратегічному форумі в Бледі (Словенія).

«Після виписки з лікарні генеральний секретар Ален Берсе відновить особисту присутність у Страсбурзі в середу, де візьме участь у зустрічі заступників міністрів», – йдеться у повідомлення.

Як відомо, на посаді генсека Ради Європи Алан Берсе назвав своїм завданням «номер один» підтримку України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирішив з нагоди Дня Незалежності відзначити нагородами низку європейських лідерів і посадовців. Глава держави вирішив нагородити посадовців «за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі».

Раніше президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.