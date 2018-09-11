Ведущая «Орла и Решки» совершила каминг-аут



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Такого поворота событий никто не ожидал

Все дело в том, что Регина устала от съемок и решила заняться творчеством. Вместе с телеведущим и музыкантом Антоном Лаврентьевым они записали песню. Об этом Регина объявила в Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 11 Сен 2018 в 12:32 PDT

«В прошлую пятницу мы с Антоном записали совместную песню! Однажды я пожаловалась ему на то, что немного устала от съемок в "Решке" и от всего этого публичного "отдыха" на телеэкране и попросила написать для меня чувственную песню. Антон отозвался мгновенно и практически сразу скинул мне видео, где он напевает припев. Я услышала и поняла, что это именно то, что мне нужно», - отметила Регина