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    Шоу-биз

    Ведущая «Орла и Решки» совершила каминг-аут

    • Розсилка
    Ведущая «Орла и Решки» совершила каминг-аут

    Такого поворота событий никто не ожидал

    Все дело в том, что Регина устала от съемок и решила заняться творчеством. Вместе с телеведущим и музыкантом Антоном Лаврентьевым они записали песню. Об этом Регина объявила в Instagram

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    Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

     «В прошлую пятницу мы с Антоном записали совместную песню! Однажды я пожаловалась ему на то, что немного устала от съемок в "Решке" и от всего этого публичного "отдыха" на телеэкране и попросила написать для меня чувственную песню. Антон отозвался мгновенно и практически сразу скинул мне видео, где он напевает припев. Я услышала и поняла, что это именно то, что мне нужно», -  отметила Регина

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