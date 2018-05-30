Ведущая «Зважених та щасливих» рассказала, как попала в проект

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Мирослава Ульянина

Ведущей нового сезона шоу «Зважені та щасливі» стала украинская блогер и коуч по здоровому питанию Мирослава Ульянина

Новая ведущая поделилась эмоциями о том, как проходил кастинг в проект, и что повергло ее в шок.

«Кастинг проходил как реалити шоу. Я ездила домой к конкретной семье, которая хотела принимать участие в проекте «Зважені та щасливі» в этом сезоне. Это были мама и дочка весом за 100 кг. Я с ними общалась, делала ревизию их холодильника, смотрела на образ жизни. Это все сразу снимали. Мы к ним приехали накануне новогодних праздников и сделали ревизию их холодильника. Там были продукты, которые планировалось использовать на праздничный стол. Как минимум 5 огромных пачек майонеза, которым вероятно они хотели заправлять салат. Вся съемочная группа помнит момент, когда я увидела эти пачки майонеза – у меня был шок! Я начала рассказывать маме и дочке о том, насколько это искусственное вещество, сколько там консервантов, усилителей вкуса, глютамата натрия, ароматизаторов и насколько это синтетический продукт, который похож по своим свойствам на моющее средство. Я решила им визуально это показать. На одну мочалку я выжала моющее средство, а на другую – майонез. И сказала, что в принципе то, что они видят, очень похоже по консистенции и составу. Только одним они вымывают грязь, а второе – запихивают в себя. Часть майонеза я выжала в мусорное ведро, а дальше они делали это сами. Обещали, больше не употреблять», - рассказала Scotchведущая.

Дальше Мирослава с потенциальными участниками прошлась по всех продуктах, которые были в холодильнике, разобрала, почему их нельзя есть, какое влияние они имеют на организм. «Брали зеркальце, смотрели на кожу и разбирали, как эти консервы из холодильника влияют на внешний вид. Как прыщи на лице молодой девочки зависимы от шпрот. Дальше мы провели фитнес-тренировку в комнате: пытались постоять в планке, попрыгать, поприседать, и я вместе с ним это делала. Я смотрела на их пульс, который зашкаливал! Они не могли присесть и побегать даже на месте. Это все показывает, насколько у них неправильный образ жизни. Человеку нужно не просто рассказывать, а показывать на примере», - считает Мирослава.