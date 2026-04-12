Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото)

Українські зірки поділилися моментами святкування Великодня у соцмережах

12 квітня православні українці відзначають Світле Христове Воскресіння. У мережі українські зірки діляться кадрами своїх великодніх кошиків, святкувань та кадрами зі служб у церквах. «Главком» зробив підбірку дописів зірок, які святкують Великдень.

Родина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова

Сім’я ведучих поділилася світлинами із сімейного святкування Великодня. Зірки показали, як із дітьми ходили до церкви та святили кошики з великодніми смаколиками.

«Христос воскрес! Смачної паски й ковбаски. Нехай святе свято Великодня принесе мир і злагоду», – побажала Катерина Осадча українцям.

Катерина Кухар

Українська артистка балерина Катерина Кухар опублікувала фото з донькою та показала великодній стіл, який вона приготувала до свята. На фото балерина з’явилася з донькою та показала, як вони прикрашали яйця.

«План на Великдень: нести світло, обіймати рідних і з’їсти ще один шматочок паски… чисто для балансу. Бо справжня гармонія – це коли в домі тепло, поруч свої, а ти між цим усім трошки мама, трошки балерина і трошки просто людина, яка не відмовляє собі у святковому настрої. Зі світлим Великоднем», – привітала Кухар.

Лілія Ребрик

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилася сімейними фото, як вона з родиною ходила до церкви святити паски. Також акторка опублікувала фото сімейної великодньої фотосесії з дочками та чоловіком. На кадрах можна побачити святковий стіл, який артистка підготувала до свята.

«Христос Воскрес! Більше світла, тепла й надії! І віри в те, що все буде добре. Миру нам! І побільше сонця, що відігріває наші серця. Люблю цей день, люблю бути поруч із родиною, люблю це відчуття спокою, гармонії й чистих думок», – написала Лілія Ребрик.

Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин привітала українців із Великоднем. Артистка поділитися світлиною, де вона у вишиванці стоїть біля столу з великоднім кошиком.

«Христос Воскрес! Від щирого серця вітаю вас зі Світлим святом Великодня! Це один із найвеличніших днів, свято, яке дарує нам віру, надію і світло. У цей день Господь особливо торкається наших сердець,

зігріває душу й нагадує – чудеса існують», – йдеться в повідомленні.

Анна Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер також показала, як вона святкує Великдень. Виконавиця в ранок Христового Воскресіння відвідала церкву разом зі своєю мамою. «Христос Воскрес. З мамулькою», – підписала свій допис співачка.

Скайлер

Співачка Скайлер опублікувала в соцмережах світлини з коханим до Великодня. На кадрах зірка позує зі своїм партнером та тримає в руці великодній кошик. «Христос Воскрес! Світлого Великодня», – зазначила дівчина.

У ще одному дописі співачка показала паски, які спекла її бабуся: «Бабусині пасочки забрала й готова до Великодня».

Аlyona Аlyona

Реперка Аlyona Аlyona теж відвідала церкву у великодній ранок та посвятила кошик із їжею. Виконавиця також показала, що вона поклала у свій великодній кошик.

Руслана Лижичко

Українська співачка та громадська діячка Руслана Лижичко теж розповіла, як вона відзначає Великдень. Артистка опублікувала фото великоднього кошика на тлі монастиря, де вона святила паски.

«Сьогодні як ніколи я відчула: «Коли Господь до тебе промовляє – почуй Його». Христос Воскрес! P.S. Освятили паски!» – підписала свій допис Руслана Лижичко.

Андрій Бєдняков

Український актор і телеведучий Андрій Бєдняков поділився світлинами з донькою. Батько та донька відвідали церкву та посвятили кошики. «Христос Воскрес! З Великоднем. Мира всім нам. Бережіть себе», – привітав ведучий.

Ада Роговцева

Народна артистка Ада Роговцева готувалася до Великодня з рідними. 88-річна акторка поділилася у мережі ексклюзивними фото з близькими під час приготування до свята. Ада Роговцева опублікувала допис зі світлинами, де вона з рідними та близькими фарбує та розмальовує яйця-крашанки до Великодня.

Дзідзьо

Співак Дзідзьо на Великдень опублікував фото, де показався з великоднім кошиком у руках. На кадрах із фотосесії музикант був одягнений у вишиванку та капелюшок.

Анна Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук не лише поділилася кадрами святкування Великодня, але й розповіла про дотримання посту.

«Завжди ходила на нічну службу і стояла по 3 години Дотримувалася посту, і саме якщо притримуєшся посту логічно йти на службу і зранку починати їсти смаколики, які не дозволяєш собі 40 днів. Але війна внесла корективи і змінила традиції. Посту в їжі я не притримуюсь, але посчучь в іншому, бо я вважаю головне не те, що в рот покладеш, а що з рота потім може вийти, я про погані слова, думки і вчинки. І про чисті вікна перед Великоднем, зараз головне, щоб вікна цілі були, а миті вони чи не миті без різниці», – розповіла акторка та привітала українців.

Олександр Педан

Шоумен Олександр Педан святкував Великдень із рідними. Ведучий показався в колі рідних. На фото можна всю родину Педана та те, як він із близькими ходив до церкви.

«Христос Воскрес! З теплим святом Великодня, друзі! Дякуємо ЗСУ за можливість святкувати», – додав Педан.

Солоха

Співачка Солоха разом із дітьми в недільний ранок також відправилася святити великодній кошик. Виконавиця поділилася кадрами зі служби в церкві. «З Воскресінням Христовим! Нехай цей світлий день принесе спокій, тепло та світлі думки, наповнить дім радістю і гармонією. Бажаю миру в серці та навколо! Христос Воскрес!» – написала співачка.

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська із чоловіком та донькою відвідала Києво-Печерську Лавру в недільний ранок Великодня. «Христос Воскрес! Слава тобі, Боже! Дякуємо за цей світлий, натхненний день!» – написала Сумська та поділилася сімейними фото.

Крім цього, Ольга Сумська розповіла про рецепт пасок та особливий метод фарбування яєць. Ольга Сумська показала на своїй сторінці процес підготовки до Великодня. Спершу акторка розповіла, за яким рецептом вона фарбує крашанки. За словами самої артистки, вона в захваті від цього методу.