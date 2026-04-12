Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Зірки на Великдень показалися з рідними та близькими
колаж: glavcom.ua

Українські зірки поділилися моментами святкування Великодня у соцмережах

12 квітня православні українці відзначають Світле Христове Воскресіння. У мережі українські зірки діляться кадрами своїх великодніх кошиків, святкувань та кадрами зі служб у церквах. «Главком» зробив підбірку дописів зірок, які святкують Великдень.

Родина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/kosadcha

Сім’я ведучих поділилася світлинами із сімейного святкування Великодня. Зірки показали, як із дітьми ходили до церкви та святили кошики з великодніми смаколиками.

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/kosadcha
Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/kosadcha

«Христос воскрес! Смачної паски й ковбаски. Нехай святе свято Великодня принесе мир і злагоду», – побажала Катерина Осадча українцям.

Катерина Кухар

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 4
фото: Іnstagram/ekaterinakukhar_official

Українська артистка балерина Катерина Кухар опублікувала фото з донькою та показала великодній стіл, який вона приготувала до свята. На фото балерина з’явилася з донькою та показала, як вони прикрашали яйця.

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 5
фото: Іnstagram/ekaterinakukhar_official
Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 6
фото: Іnstagram/ekaterinakukhar_official

«План на Великдень: нести світло, обіймати рідних і з’їсти ще один шматочок паски… чисто для балансу. Бо справжня гармонія – це коли в домі тепло, поруч свої, а ти між цим усім трошки мама, трошки балерина і трошки просто людина, яка не відмовляє собі у святковому настрої. Зі світлим Великоднем», – привітала Кухар.

Лілія Ребрик

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 7
фото: Іnstagram/liliia.rebrik

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилася сімейними фото, як вона з родиною ходила до церкви святити паски. Також акторка опублікувала фото сімейної великодньої фотосесії з дочками та чоловіком. На кадрах можна побачити святковий стіл, який артистка підготувала до свята.

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 8
фото: Іnstagram/liliia.rebrik

«Христос Воскрес! Більше світла, тепла й надії! І віри в те, що все буде добре. Миру нам! І побільше сонця, що відігріває наші серця. Люблю цей день, люблю бути поруч із родиною, люблю це відчуття спокою, гармонії й чистих думок», – написала Лілія Ребрик.

Ірина Федишин

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 9
фото: Іnstagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин привітала українців із Великоднем. Артистка поділитися світлиною, де вона у вишиванці стоїть біля столу з великоднім кошиком.

«Христос Воскрес! Від щирого серця вітаю вас зі Світлим святом Великодня! Це один із найвеличніших днів, свято, яке дарує нам віру, надію і світло. У цей день Господь особливо торкається наших сердець,
зігріває душу й нагадує – чудеса існують», – йдеться в повідомленні.

Анна Трінчер

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 10
фото: Іnstagram/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер також показала, як вона святкує Великдень. Виконавиця в ранок Христового Воскресіння відвідала церкву разом зі своєю мамою. «Христос Воскрес. З мамулькою», – підписала свій допис співачка.

Скайлер

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 11
фото: Іnstagram/skylerr_official

Співачка Скайлер опублікувала в соцмережах світлини з коханим до Великодня. На кадрах зірка позує зі своїм партнером та тримає в руці великодній кошик. «Христос Воскрес! Світлого Великодня», – зазначила дівчина.

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 12
фото: Іnstagram/skylerr_official

У ще одному дописі співачка показала паски, які спекла її бабуся: «Бабусині пасочки забрала й готова до Великодня».

Аlyona Аlyona

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 13
фото: Іnstagram/alyona.alyona.official

Реперка Аlyona Аlyona теж відвідала церкву у великодній ранок та посвятила кошик із їжею. Виконавиця також показала, що вона поклала у свій великодній кошик.

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 14
фото: Іnstagram/alyona.alyona.official

Руслана Лижичко

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 15
фото: Іnstagram.com/ruslana.lyzhychko

Українська співачка та громадська діячка Руслана Лижичко теж розповіла, як вона відзначає Великдень. Артистка опублікувала фото великоднього кошика на тлі монастиря, де вона святила паски.

«Сьогодні як ніколи я відчула: «Коли Господь до тебе промовляє – почуй Його». Христос Воскрес! P.S. Освятили паски!» – підписала свій допис Руслана Лижичко.

Андрій Бєдняков

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 16
фото: Іnstagram.com/biedniakov

Український актор і телеведучий Андрій Бєдняков поділився світлинами з донькою. Батько та донька відвідали церкву та посвятили кошики. «Христос Воскрес! З Великоднем. Мира всім нам. Бережіть себе», – привітав ведучий.

Ада Роговцева

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 17
фото: Іnstagram/ada_rogovtseva

Народна артистка Ада Роговцева готувалася до Великодня з рідними. 88-річна акторка поділилася у мережі ексклюзивними фото з близькими під час приготування до свята. Ада Роговцева опублікувала допис зі світлинами, де вона з рідними та близькими фарбує та розмальовує яйця-крашанки до Великодня. 

Дзідзьо

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 18
фото: Іnstagram.com/dzidzio

Співак Дзідзьо на Великдень опублікував фото, де показався з великоднім кошиком у руках. На кадрах із фотосесії музикант був одягнений у вишиванку та капелюшок.

Анна Саліванчук

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 19
фото: Іnstagram.com/salivanchuk.anna

Акторка Анна Саліванчук не лише поділилася кадрами святкування Великодня, але й розповіла про дотримання посту.

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 20
фото: Іnstagram.com/salivanchuk.anna

«Завжди ходила на нічну службу і стояла по 3 години Дотримувалася посту, і саме якщо притримуєшся посту логічно йти на службу і зранку починати їсти смаколики, які не дозволяєш собі 40 днів. Але війна внесла корективи і змінила традиції. Посту в їжі я не притримуюсь, але посчучь в іншому, бо я вважаю головне не те, що в рот покладеш, а що з рота потім може вийти, я про погані слова, думки і вчинки. І про чисті вікна перед Великоднем, зараз головне, щоб вікна цілі були, а миті вони чи не миті без різниці», – розповіла акторка та привітала українців.

Олександр Педан

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 21
фото: Іnstagram.com/salivanchuk.anna

Шоумен Олександр Педан святкував Великдень із рідними. Ведучий показався в колі рідних. На фото можна всю родину Педана та те, як він із близькими ходив до церкви.

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 22
фото: Іnstagram.com/salivanchuk.anna

«Христос Воскрес! З теплим святом Великодня, друзі! Дякуємо ЗСУ за можливість святкувати», – додав Педан.

Солоха

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 23
фото: Іnstagram.com/soloha_official

Співачка Солоха разом із дітьми в недільний ранок також відправилася святити великодній кошик. Виконавиця поділилася кадрами зі служби в церкві. «З Воскресінням Христовим! Нехай цей світлий день принесе спокій, тепло та світлі думки, наповнить дім радістю і гармонією. Бажаю миру в серці та навколо! Христос Воскрес!» – написала співачка.

Ольга Сумська

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 24
фото: Іnstagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська із чоловіком та донькою відвідала Києво-Печерську Лавру в недільний ранок Великодня. «Христос Воскрес! Слава тобі, Боже! Дякуємо за цей світлий, натхненний день!» – написала Сумська та поділилася сімейними фото.

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото) фото 25
фото: Іnstagram.com/olgasumska/

Крім цього, Ольга Сумська розповіла про рецепт пасок та особливий метод фарбування яєць. Ольга Сумська показала на своїй сторінці процес підготовки до Великодня. Спершу акторка розповіла, за яким рецептом вона фарбує крашанки. За словами самої артистки, вона в захваті від цього методу.

Читайте також:

Шоу-біз

Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото)
Великдень 2026. Як українські зірки святкують Воскресіння Христове (фото)
Росіянин вкрав пісню популярного українського співака Drevo і поплатився за це
Росіянин вкрав пісню популярного українського співака Drevo і поплатився за це
«Все просто!» Ольга Сумська розкрила сімейний рецепт пасок та крашанок (відео)
«Все просто!» Ольга Сумська розкрила сімейний рецепт пасок та крашанок (відео)
Ада Роговцева показала ексклюзивні фото з правнуком та рідними до Великодня 
Ада Роговцева показала ексклюзивні фото з правнуком та рідними до Великодня 
Катерина Осадча поділилася сімейними традиціями та святкуванням Великодня (фото)
Катерина Осадча поділилася сімейними традиціями та святкуванням Великодня (фото)
Скандально відома співачка-путіністка вимагає передати їй пісні Пугачової
Скандально відома співачка-путіністка вимагає передати їй пісні Пугачової

Новини

Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
