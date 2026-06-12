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Скандал із суддею «МастерШеф», яка катувала котів, набирає обертів. Нардепи звернуться до комісії із журналістської етики

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Геращенко висловилася про заяви Ольги Мартиновської
фото з відкритих джерел

Ірина Геращенко засудила гучне інтерв’ю Марії Єфросиніної

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко прокоментувала скандал із шеф-кухаркою та суддею «МастерШеф» Ольгою Мартиновською. Про це пише «Главком» із посиланням на допис нардепки у Facebook.

Ірина Геращенко підтримала заяву зоозахисної організації UAnimals та розкритикувала інтерв’ю Марії Єфросиніної з Ольгою Мартиновською. Зокрема, вона наголосила на тому, що ведуча та шеф-кухарка сміялися з розповіді про насильство над тваринами.

«У нашому житті сьогодні стільки жорстокості і зла від РФ, що нестерпно чути, коли ще й українці уподоблюються двоногим істотам. Особливо, коли це роблять публічні особи. Нещодавно вийшло інтервʼю відомої рестораторки відомій ведучій, де вони разом весело реготали з розповіді про знущання над тваринами. Зі спогадів про перекидання через паркан кошенят і привʼязування до хвостів петард», – написала Геращенко.

Ірина Геращенко прокоментувала скандал із шеф-кухаркою та суддею «МастерШеф» Ольгою Мартиновською
Ірина Геращенко прокоментувала скандал із шеф-кухаркою та суддею «МастерШеф» Ольгою Мартиновською
фото: Iryna Gerashchenko/Facebook

Окремо Ірина Геращенко згадала авторку відео та інтерв’юєрку Марію Єфросиніну. За словами народної депутатки, ведуча, яка має багатомільйонну аудиторію та значний вплив на своїх прихильників, безвідповідально поставилася до інтерв’ю.

«Скажу відверто – шокована. Ведуча Маша має мільйонну авдиторію, позиціонує себе як захисниця прав жінок, вона рольова модель для багатьох українок. Не зупинити цей спіч, не відмежуватися і не засудити, та ще й видати в ефір – це не відчувати суспільні настрої. Українці плачуть над історіями, коли наші героїчні рятувальники витягують з-під завалів людей і тварин. На цьому тлі історії про знущання над кошенятами звучать ще огидніше», – зазначила депутатка.

Резюмуючи, Геращенко додала, що вона проти знущання над тваринами та засуджує толерування подібного.

Нагадаємо, зоозахисники організації UAnimals відреагували на скандал із суддею «МастерШеф» Ольгою Мартиновською, яка розповіла, як у дитинстві знущалася з тварин. За словами зоозахисників, те, що з інтерв’ю Марії Єфросиніної та Ольги Мартиновської було видалено фрагмент зі словами про знущання з тваринами, ніяк не змінить ситуацію.

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Як повідомляв «Главком», суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал після заяв про своє дитинство в розмові з Марією Єфросініною. Шеф-кухарка розповіла про знущання з тварин, що обурило мережу. Водночас ведучій та шеф-кухарці довелося вибачатися перед глядачами. 

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Теги: Ірина Геращенко скандал тварини шоубіз

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