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Солістка «Лісапетного батальйону» розповіла, як отримувала мішки гречки замість гонорарів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталія Фаліон розповіла про початок кар'єри «Лісапетного батальйону»
фото: Вікіпедія/Mykola Swarnyk

Наталія Фаліон назвала суми, як «Лісапетний батальйон» до здобуття популярності

Музичний гурт «Лісапетний батальйон» на початку шляху отримував за свої виступи продукти замість гонорарів. Солістка колективу Наталія Фаліон розповіла в інтерв’ю каналу «Теща Гордона», на що їм доводилося погоджуватися до того, як вони здобули популярність, пише «Главком».

«Лісапетний батальйон» починав з концертів у колгоспах, де їм за виступи платили мішками гречки. Тоді учасники гурту заробляли разом по 50–100 грн.

«Перші наші спроби були в колгоспах. Ми приїжджали туди співати і говорили: «Щось дайте нам. Хоч мішок гречки». Розділили всім по п’ять кілограмів гречки, такі щасливі. Тоді отримували якихось 50 гривень, потім 100. Тоді запрошують на концерт, а я кажу: «Так, якщо туфлі нам концертні пошиєте, бо у нас нема». Все пошили. Як для артистів наші гонорари дуже смішні, а от як самодіяльності нам заздрять, що ми маємо якусь копійку», – розповіла співачка.

Колектив гурту «Лісапетний батальйон»
Колектив гурту «Лісапетний батальйон»
фото з відкритих джерел

Сьогодні «Лісапетний батальйон», маючи значну популярність, не має такого прибутку, як хотілося б. Гурт дає й благодійні концерти, витрачає кошти на логістику, роботу тощо.

«Треба ж і благодійні, абсолютно безкоштовні концерти давати. А коли нас запрошують олігархи, то можна взяти більше, щоб усім вистачило. Колотимося, як тільки можемо. Ти ж маєш щось з того мати, бо це твоя робота, ти артист. Але ми задоволені тим, що маємо. Ми знаємо, що, коли їдемо до села, не можуть бути дорогі квитки. Там люди не мають звідки взяти. У мене публіка своя, особлива, яка ніколи не жирувала», – пояснила артистка.

Наталія Фаліон зауважила, що «Лісапетний батальйон» не має конкретного прайсу на свої виступи. Вартість концерту залежить від того, хто замовляє захід та від публіки, яка буде на ньому присутня. 

Нагадаємо, під час першого сольного концерту українського співака Дмитра Волканова у палаці «Україна» лідерка гурту «Лісапетний батальйон» Наталя Фаліон підняла молодого артиста на руки прямо на сцені. У процесі виступу молодого співака, автора та композитора Дмитра Волканова, родом із тимчасово окупованого Бердянську, стався яскравий епізод.

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Теги: гроші співачка концерт шоубіз

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