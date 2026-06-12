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«Боже, це така комедія». Ліна Костенко здивувалася своєю книгою, виданою майже 70 років тому (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ліна Костенко переглядає свою книгу «Вітрила»
колаж: glavcom.ua

Ліна Костенко зізналася, що забула деякі вірші зі своєї збірки «Вітрила»

Видатна українська письменниця Ліна Костенко емоційно відреагувала на збірку її віршів, яка була видана майже 70 років тому. Поетеса не очікувала потримати свою книгу через стільки років. Про це пише «Главком» із посиланням на допис видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

На кадрах, які опублікувало видавництво, можна побачити Ліну Костенко в себе вдома, до якої завітали гості: піар-менеджер видання «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Володимир Яковлєв та його засновник Іван Малкович. Ліну Костенко попросили залишити свій автограф на одному з екземплярів її книги «Вітрила». «Ліна Костенко бачить свою поетичну книжку «Вітрила», видану майже 70 років тому…», – йдеться в дописі.

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Коли Іван Малкович простягнув Ліні Костенко книгу, вона була вражена, адже не бачила цієї збірки багато років. За словами поетеси, вона навіть забула деякі вірші, які зберігає ця книга.

«Боже, а жовтий папір. Боже, як дивно, яке видання. У мене десь є один примірничок, але в мене так багато книг, рукописів, що я хотіла витягти, подивитися, що там, але не дійшли руки. Боже, це така комедія. І забула ці вірші». Також Ліна Костенко зачитала рядок з одного зі своїх віршів. «Велич людини-трудівника, глибину прекрасного людського почуття кохання. Ой, Боже. Оце історія вже», – сказала поетеса.

Книга Ліни Костенко «Вітрила» була видана у 1958 році – це друга збірка поезій поетеси, яка складається з ліричних віршів, де вона описує красу рідного краю велич людини-трудівника, глибину прекрасного людського почуття – кохання. 

Як з’ясувалося, піар-менеджер «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Володимир Яковлєв придбав колекційну збірку Ліни Костенко, звернувшись до неї за автографом.

Нагадаємо, українська письменниця Ліна Костенко видала поетичну книгу «Вітер з Марса» та провела презентацію нової збірки віршів у себе вдомаПрезентація книги Ліни Костенко «Вітер з Марса» відбулася у дружній атмосфері. 

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Теги: книги Ліна Костенко письменниця

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