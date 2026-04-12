Великодні вишиванки Зеленського за п’ять років: у яких образах президент вітав українців

У 2026 році Володимир Зеленський вперше за довгий час з'явився у великодньому привітанні разом з дружиною

У день Христового Воскресіння президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців зі світлим святом. Олена та Володимир Зеленські вбралися у святкові вишиванки до Великодня, особливу увагу привернув образ першої леді. «Главком» зібрав образи президента, у яких він вітав Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Образи першої леді та президента у великодньому привітанні 2026 року

Володимир Зеленський та Олена Зеленська разом привітали українців Великоднем фото: Офіс президента

У 2026 році Олена та Володимир Зеленські вперше за довгий час з'явилися у великодньому привітанні разом. На кадрах президентське подружжя показалося у вишиванках.

Перша леді обрала для привітання білу вишиванку з яскравим червоним орнаментом. Вишиванка Олени Зеленською вкрита вишивкою з червоними квітами. Водночас Володимир Зеленський обрав більш стриманий образ з темно-зеленою вишивкою з чорним орнаментом на комірі та вздовж сорочки.

Образ Володимира Зеленського у великодньому привітанні у 2025 році

Фото: Офіс президента України / All Over Press

Торік Володимир Зеленський вітав українців з Великоднем у сірій вишиванці з чорним орнаментом. На вишиванці президента можна побачити різноманітні елементи вишивки, які виокремлюються чорним кольором на сірому тлі сорочки.

Як Володимир Зеленський вітав українців з Великоднем у 2024 році

фото: Офіс президента України

У 2024 році українці святкували Великдень 5 травня. Того року Володимир Зеленський показався у великодньому привітанні у яскравій вишиванці. Президент обрав білу вишиванку з темним орнаментом, який прикрасив рукава, комір та простягнувся вздовж всієї сорочки.

Привітання та вишиванка Володимира Зеленського у 2023 році

фото: Офіс президента

У 2023 році, 16 квітня Володимир Зеленський вітав українців у незвичній вишиванці. Президент обрав синю сорочку з жовтою вишивкою. Особливістю цієї вишиванки був її орнамент. На сорочці президента були зображені орнаменти з тризубом, схрещеними шаблями та колоссям пшениці.

Привітання Зеленського з Великоднем у перший рік повномасштабного вторгнення

фото: скріншот із відео

24 квітня, 2022 року в перший рік повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський вітав українців з Великоднем не у вишиванці. З перших днів вторгнення президент зняв діловий костюм та з'являвся перед камерами виключно у військовому та тактичному одязі кольору хакі, чорному та оливкових тонах.

Нагадаємо, 12 квітня 2026 року в день Світлого Христового Воскресіння Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська звернулися до нації зі стін Софії Київської. Цьогорічне привітання стало маніфестом стійкості українського духу та віри в перемогу правди над відчаєм на 1509-й день повномасштабної битви за життя.