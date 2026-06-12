«60 років розмовляв російською». Відомий перукар Дюденко пояснив, чому обрав українську

Перукар розповів про власні складнощі переходу на українську мову

Відомий український перукар В’ячеслав Дюденко понад 60 років розмовляв російською мовою, однак віднедавна говорить українською. Майстер розповів, яке зауваження він отримав через рідну мову. Про це пише «Главком» із посиланням на допис перукаря у Facebook.

Як пояснив В’ячеслав Дюденко, він без винятку протягом чотирьох років говорить українською мовою. Перукар зауважив, що це дається йому нелегко.

«Так, я більше 60 років спілкувався російською мовою, але нині намагаюся використовувати лише рідну, українську… Це не просто, адже стерти й оновити мовні інстинкти в один клік нереально. Я вже четвертий рік пишу суто українською та з усім своїм оточенням теж спілкуюся своєю національною мовою без винятку», – поділився українець.

В’ячеслав Дюденко розповів, що одного разу отримав зауваження через свою вимову українською. У свій бік він почув слова про те, що йому не личить українська мова. «Проте якось отримав зауваження, що українська мова мені не личить. І на це я спокійно відповів, що в мене немає вибору…»

Однак майстер пояснив, що це його рішення – обрати українську мову та намагатися покращувати свої знання й вимову. Тож він планує працювати, аби рідна мова йому «личила».

«Я поважаю всіх співвітчизників, з ким звела мене доля в нашій країні. Але, якщо хтось хоче й надалі жити нашим минулим, включно з языком – це його особиста справа. А я хочу бути повноцінною складовою ще й майбутнього своєї країни й буду наполегливо намагатися, щоб мені, українцю, моя рідна мова все ж таки личила», – додав він.

Нагадаємо, актор та військовий Олександр Зарубей розповідав, що російська мова теж є зброєю на фронті. Олександр Зарубей згадав про один випадок на фронті, коли окупанти потрапили в полон, переплутавши українських військових зі своїми солдатами.