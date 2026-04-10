Ірина Федишин з мамою поділилася сімейним рецептом паски до Великодня (відео)

Ірина Федишин показала фото з мамою
фото: Іnstagram/irynafedyshyn

Ірина Федишин поділилася своєю підготовкою до Великодня 

Українська співачка Ірина Федишин напередодні Великодня поділилася із шанувальниками процесом підготовки до свята. Зірка показала, як вона пече паски зі своєю мамою та поділилася сімейним рецептом. Про це пише «Главком» із посилання на допис співачки.

Ірина Федишин поділилася своєю публікацією 9 квітня в чистий четвер, коли православні християни та греко-католики готуються до свята, прибирають у домівках та печуть паски.

фото: Іnstagram/irynafedyshyn

Своєю підготовкою до Великодня поділилася і Ірина Федишин. Співачка показала фото зі своєю мамою на кухні. Жінки стоять поруч зі столом, де можна побачити форми для випікання пасок та велику каструлю з тістом. «Сьогодні Чистий четвер. Печемо з мамою паски», – підписала свій допис Ірина Федишин.

Також Ірина Федишин поділилася сімейним рецептом домашньої паски, яку вона готувала з мамою. Співачка опублікувала відео з детальним рецептом приготування.  

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У коментарях під цим дописом українці висловилися про фото співачки із мамою та були зворушені сімейними традиціями артистки. Користувачі також помітили схожість між Іриною Федишин та її мамою. Дехто з коментаторів навіть назвав співачку та її маму сестрами через їхню схожість:

  • «Ви дуже красиві й дуже схожі. Наші чудові! Дякую за вашу чистоту, добро і віру в Україну!»
  • «Які гарні! Як сестри!»
Також українці зауважили, що можливість пекти паски з мамою є – найдорожчим у житті: «Зі святом! З мамою пекти паски – це найдорожче! Я в цьому році пекла сама. Але дуже сподіваюся, що наступну будемо разом».

Ірина Федишин запитала у своїх шанувальників, як вони готуються до Великодня. «А ви печете чи купляєте?» – написала співачка. Тож українські господині під дописом Ірини Федишин поділилися своїми успіхами у виготовлені паски та розповіли, як триває їхня підготовка до Великодня:

  • «Якраз витягла! Печу! Уже 15 років! Своя найсмачніша!»
  • «Ви такі молодці, я теж сьогодні печу!»
  • Ірина в нас у родині мама пече щастя добра і всього найкращого вашій родині. Ірина ви з вашою мамою красуні дівчата чудово виглядаєте, файні ґаздині.
  • «Красуні. Ми купуємо пасочки. Але моя бабуся їх пекла! Дуже смачно було.Теж хочу спробувати колись».
  • «Печемо, теж у Чистий четвер».
  • «Добрий день, печу разом із дочками, така в нас традиція»
  • «Печу кожен рік. Своя найсмачніша».

Нагадаємо, ккраїнська співачка Ірина Федишин назвала ціну свого вбрання, у якому вона завітала на зірковий захід. Скільки коштував образ Ірини Федишин в неї довідався блогер Ніколас Карма. На кадрах Ірина Федишин показалася у чорному костюмі зі штанами та жакеті з гіпюровими рукавами. Образ співачки доповнили лакові чорні підбори. Для вечірнього заходу артистка обрала зачіску з локонами та легкий макіяж.

До слова, нещодавно Ірина Федишин передала авто для ЗСУ. Артистка показала відео з десятками авто та вразила мережу масштабом допомоги війську. Ірина Федишин зібрала кошти на авто для ЗСУ у своєму масштабному турі «Україна колядує», який тривав з грудня 2025 року по січень 2026 року. Співачка виступала не лише в Україні, але й за кордоном, її пісні лунали у США, Канаді та інших містах Європи, а також Тернополі, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Луцьку тощо.

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам та журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії. Серед нагроджених українців була Ірина Федишин.

Ірина Федишин отримала нагороду з рук президента за збір коштів на своїх концертах для ЗСУ та гуманітарних цілей. «Організувала та провела понад 240 благодійних концертів в Україні та за кордоном, всі кошти від них спрямувала на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі.

25 березня, 15:52
