«Знущалася з тварин». Зоозахисники відреагували на скандал із суддею «МастерШеф»

Українці підтримали зоозахисників та висловили своє обурення через заяви шеф-кухарки

Зоозахисники організації UAnimals відреагували на скандал із суддею «МастерШеф» Ольгою Мартиновською, яка розповіла, як у дитинстві знущалася з тварин. Відповідна заява з’явилася на офіційній сторінці UAnimals в Instagram, розповідає «Главком».

Заява UAnimals

Зоозахисники відреагували на скандал із суддею «МастерШеф» фото: скриншот Іnstagram/uanimals.official

За словами зоозахисників, те, що з інтерв’ю Марії Єфросиніної та Ольги Мартиновської було видалено фрагмент зі словами про знущання з тваринами, ніяк не змінить ситуацію.

«Шеф-кухарка Ольга Мартиновська в інтервʼю Маші Єфросиніній із посмішкою поділилася дитячими спогадами про те, як перекидала кошенят через будівлю та привʼязувала петарди до хвостів тварин. Після реакції авдиторії цей епізод видалили, а Марія та Ольга перепросили. Втім, ситуацію це легшою не робить», – йдеться в повідомленні.

В UAnimals пояснили, що притягнути до юридичної відповідальності шеф-кухарку не вийде, оскільки згадані події відбулися ще у її дитинстві. Однак, на думку зоозахисників, подібні історії не можуть бути «частиною теплих ностальгічних спогадів» у будь-якому віці.

Зоозахисники відреагували на скандал із суддею «МастерШеф» фото: скриншот Іnstagram/uanimals.official

Представники організації наголосили, що розголос історій про жорстоке поводження з тваринами може стати прикладом для інших та вказати на норму таких дій: «Популярність – це насамперед відповідальність за повідомлення, які ви транслюєте. Коли багатомільйонна авдиторія, серед якої є і діти, і дорослі, чує подібні історії в такому контексті, це може нормалізувати жорстокість. Хтось може сприйняти це як щось допустиме або «веселе».

Також зоозахисники наголосили на тому, що знущання з тварин з боку дітей, не є веселими розвагами. Тому батькам варто ретельніше слідкувати за своїми дітьми.

Реакція мережі

Під дописом із заявою UAnimals користувачі підтримали думку організації та висловили своє обурення. Дехто з користувачів згадав і власні історії, коли вони ставали свідками знущання з тварин.

«Я досі з болем у грудях згадую, як мій тато бив нашу німецьку вівчарку ногами по ребрах, якщо вона провинилась, і вона скавчала, згорнувшись у клубок у вольєрі. Мої слова припинити навіть не чулись».

«Шок! Вона навіть не усвідомлює, який треш робила, раз розповідає і не соромиться. А може, і продовжує таке робити, хто знає».

фото: скриншот Instagram

«Дуже вам дякую, що ви звернули на це увагу. Ситуація дуже ганебна й мала бути засуджена широким загалом!»

До того ж, згадуючи своє дитинство, деякі українці наголосили на тому, що вони, навпаки, турбувалися та допомагали безпритульним тваринам.

«У якому я взагалі світі живу? Я в дитинстві годувала голубів насінням, приносила додому хворих кошенят і просила батьків дозволити їм переночувати та нагодувати їх! У мене навіть думки не було образити тваринку».

фото: скриншот Instagram

«А я в дитинстві крала зі столу котлети, щоби погодувати собачок маленьких, яких знайшла, і ходила в магазин просити коробки, щоб для котиків зробити хатинку! З того часу я не змінилась, а от ті, хто знущався, вони не змінюються».

фото: скриншот Instagram

«А я в дитинстві ловила бездомних тваринок і несла у ветеринарку».

Як розповідав Главком, суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал після заяв про своє дитинство в розмові з Марією Єфросініною. Шеф-кухарка розповіла про знущання з тварин, що обурило мережу. Водночас ведучій та шеф-кухарці довелося вибачатися перед глядачами.