Відома американська співачка попросила Білий дім припинити використовувати її музику

Гранде: Будь ласка, не використовуйте мою музику у зв’язку з цією варварською, нелюдською, огидною нісенітницею

Аріана Гранде проти того, щоб Білий дім використовував її музику у відео, де показано кадри арешту людей агентами Імміграційної та митної поліції США (ICE)

Американська попзірка Аріана Гранде висловила протест проти використання її музичного треку в урядовому відеоролику, який рекламує імміграційну політику Білого дому. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Інцидент пов'язаний із 14-секундним відео, оприлюдненим у TikTok, де показано кадри затримань та арештів людей офіцерами, зокрема агентами Імміграційної та митної поліції США (ICE). Відео супроводжувалося підписом «Бувай! Президент Трамп створив найбезпечніший кордон в історії», а фоном звукових доріжок грала пісня Гранде 2024 року під назвою «Bye». Пізніше цей звук з публікації видалили.

Пізніше зірка залишила прямий коментар під згаданим відео в TikTok: «Будь ласка, не використовуйте мою музику у зв’язку з цією варварською, нелюдською, огидною нісенітницею».

Згодом її зауваження було приховано. У відповідь на запит журналістів Білий дім надіслав електронний лист виданню CNN, у якому речниця адміністрації Абігейл Джексон виступила із зустрічною заявою. За її словами, насправді варварськими, нелюдськими та огидними є дії злочинних нелегальних іноземців, які завдають шкоди та вбивають невинних громадян США.

Для Аріани Гранде це не перша публічна демонстрація політичної позиції – зокрема, у січні на церемонії вручення премії «Золотий глобус» співачка з'явилася зі значком «ICE OUT». Наразі медіа звернулися до представників артистки за додатковими коментарями.

Як відомо, адміністрація президента Дональда Трампа витратила понад $40 млн на депортацію лише 300 мігрантів до віддалених країн, з якими ті не мали жодних зв'язків. Згідно з новими даними, середня вартість вислання однієї особи становить близько $133 тис., що викликало хвилю критики з боку демократів та правозахисників.

Нагадаємо, сенатор від штату Міссурі Ерік Шмітт різко відреагував на політичну заяву Біллі Айліш, зроблену під час церемонії вручення премії «Ґреммі».

Республіканець заявив, що співачці варто повернути нагороду, а також розкритикував її за слова про «вкрадену землю», запропонувавши віддати і свій маєток. На думку політика, представники шоу-бізнесу повністю відірвані від реальності та не розуміють державних інтересів.