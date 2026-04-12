«Все просто!» Ольга Сумська розкрила сімейний рецепт пасок та крашанок (відео)

Одну з пасок до великодного столу приготував чоловік Сумської Віталій Борисюк

Українська акторка кіно та театру Ольга Сумська розкрила свої сімейні секрети підготовки до Великодня. Артситка розповіла про рецепт пасок та особливий метод фарбування яєць. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі акторки.

Ольга Сумська показала на своїй сторінці процес підготовки до Великодня. Спершу акторка розповіла, за яким рецептом вона фарбує крашанки. За словами самої артистки, вона у захваті від цього методу.

«Великодні крашанки. Я сама в захваті… Відварити яйця 30-40 хвилин. Ви можете варити менше, тоді колір буде не такий насичений. У двох каструлях: в одній з каркаде, в іншій з куркумою і каркаде разом, залишити вистигати у відварі на годину, окремо просто зварити, аби прикрасити наліпками та іншим кольором. Фарбувала барвниками з маркету! Все просто! Затишного Великодня!» – поділилася Сумська.

Згодом Ольга Сумська показала, як вона пече та прикрашає паски. Зірка також поділилася своїм рецептом, за яким вона пече сирні паски: «Мої сирні пасочки вам вже знайомі, рецепт простий, але умова одна – базарний сир, домашні яйця! Тож, на 1 кг сиру 8 яєць, перетираємо, додаємо склянку цукру, ваніль, родзинки, можна додати шматочки кураги, цедру апельсина. Без манки! Без борошна! Випікаю зазвичай на 160°C нагодину, але пильную, зменшую температуру в процесі, аби не підгоріло і гарно все пропеклось! Зі святом Великодня, друзі!»

До слова, одну з пасок готував чоловік Сумської Віталій Борисюк. «Головну борошняну паску випікав Віталічок!! Яка ж висока і пишна вийшла! Оце раз на рік виймаємо хлібопічку, подарунок від кума, Володі Горянського, і робиться щось неймовірне», – поділилася акторка. Свої рецепти Ольга Сумська доповнила світлинами та відео з великоднім столом та смаколиками.

