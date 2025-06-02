В Італії прокинувся найбільший діючий вулкан Європи

Масштабне виверження на Сицилії підняло хмару попелу та диму майже на 6,5 км

Влада заявляє, що небезпеки для населення немає

В Італії, на найбільшому в Середземному морі італійському острові Сицилія, прокинувся найвищий діючий у Європі вулкан Етна. Влада заявила, що наразі небезпеки для населення немає. Як передає «Главком», про це повідомляють італійські медіа.

За попередніми даними, розпечений матеріал залишився у віддаленій і незаселеній долині Валле-дель-Леоне, і з метою безпеки рівень авіаційного попередження був підвищений до червоного.

Однак міжнародний аеропорт Катанії, який працює неподалік, поки що залишається відкритим. Мер Катанії Енріко Тарантіно повідомив виданню Adnkronos, що немає жодної критичної ситуації. «Це явище, яке повторюється, і, серед іншого, з огляду на моніторинг вулкана, це вже було передбачено, і доступ до вершинних районів був заборонений», – сказав він.

Масштабне виверження на Сицилії підняло хмару попелу та диму майже на 6,5 км. Лаву стримали гірські схили, проте частина кратеру обвалилась. Наразі з острова проводиться евакуація туристів.

Етна – вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд із містами Мессіна й Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Згідно з різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Висота Етни складає 3357 метрів і вона включена до списку обʼєктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня 2024 року на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Через це деякі авіарейси аеропорту міста Катанія скасовані. Також виверження було у 2023 році.