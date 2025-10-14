Головна Країна Кримінал
За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв
Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві
фото: Національна поліція

Зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян

Правоохоронці викрили злочину групу, яка оформлювала кредити на українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За даними слідства, оборудку організувала 33-річна жінка, котра під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу – фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі – у «Дію» через систему авторизації BankID.

За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв фото 1

«Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake – накладаючи обличчя потерпілих на власне. Ці фейкові відео використовувалися для проходження автоматичної фотоверифікації у банківських онлайн-системах», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що таким чином зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 млн грн. Отримані кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували.

За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв фото 2

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві,  вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, у великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних  систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, під час дії воєнного стану, організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

До слова, чотирьох жителів Харкова викрили на схемі дистанційного «цілительства». За даними слідства, їхніми жертвами, зокрема, були тяжкохворі та їхні родичі.

