За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв

Зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян

Правоохоронці викрили злочину групу, яка оформлювала кредити на українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За даними слідства, оборудку організувала 33-річна жінка, котра під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу – фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі – у «Дію» через систему авторизації BankID.

«Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake – накладаючи обличчя потерпілих на власне. Ці фейкові відео використовувалися для проходження автоматичної фотоверифікації у банківських онлайн-системах», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що таким чином зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 млн грн. Отримані кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, у великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, під час дії воєнного стану, організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

