Українська біженка в Польщі організувала шахрайську схему на 4 млн грн

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві

Українка у Польщі разом з колишнім чоловіком оформляли кредити майже на 300 громадян через «Дію»

Національна поліція України спільно з СБУ викрили масштабну шахрайську схему, організовану 33-річною громадянкою України, яка виїхала до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Жінка, залучивши до схеми колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва, змогла оформити кредити на загальну суму понад 4 млн грн від імені щонайменше 286 громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Злочинна група отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу (фінансові номери телефонів, паролі та коди авторизації).

Отриману інформацію зловмисники використовували для несанкціонованого входу до мобільних застосунків українських банків, а також авторизації у застосунку «Дія» через систему BankID.

Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, учасники групи укладали договори, відкривали рахунки та оформляли кредити від імені потерпілих. Отримані кошти конвертувалися у криптовалюту та обготівковувалися.

Загалом зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені майже 300 українців.

Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу СБУ та за сприяння фахівців Мінцифри та представників банків.

У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 ККУ).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців і вже на межі своїх інтеграційних можливостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника президентського Бюро міжнародної політики Марціна Пшидача в ефірі RMF24.

Нині в Польщі перебуває близько 1,5 млн громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тис. осіб.