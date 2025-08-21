Відома українська телеведуча розказала, як у спортзалі розкрила сімейну таємницю

Телезірка каже, що вони з сестрою кілька років разом займалися йогою

Лідія Таран познайомилася зі своєю рідною сестрою по батькові на заняттях з йоги

Телеведуча Лідія Таран на заняттях із йоги випадково познайомилася зі своєю сестрою. Жінки кілька років відвідували один і той же спортивний клуб та займалися в ньому разом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням розповідь Таран в інтервʼю Марічці Падалко.

Лідія Таран розповіла, що дізналася про рідну старшу сестру в дорослому віці. Якось вона побачила в батька між книжками фотографію якоїсь дівчинки, яка була дуже схожою на неї. Варто зазначити, що про існування її сестри в родині не згадували.

Доленосна зустріч сталася випадково після одного із занять йогою. Жінка на ім'я Марія підійшла до Таран та зізналася, що є її сестрою.

«І один раз після йоги, після шавасани (поза у йозі – «Главком») всі скручують килимки, просвітлені виходять з зали, розслаблені, і мене наздоганяє якась невеличка приємна жіночка і каже: «Ліда, Ліда, я тебе знаю». Ну а скільки мене показували по телевізору – то звісно, що багато мене знають. Вона каже: «Я Марія, я ваша – чи твоя, не пам'ятаю – сестра», – пригадала телезірка.

За словами ведучої, виявилося, що вони займалися разом йогою кілька років, але Марія наважилася заговорити лише після того, як побачила Лідію з донькою на обкладинці журналу. Тепер вони підтримують теплі стосунки та мають спільні хобі.

«Ми досі підтримуємо стосунки. Виявилося, що в нас спільні хобі, ми почали разом їздити на лижі», – додала вона.

Нагадаємо, тележурналістка Лідія Таран, яка під час повномасштабного вторгнення знайшла тимчасовий прихисток з донькою Василиною у Франції, розповіла про своє теперішнє життя.