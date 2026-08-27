Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову

Українці пояснили Каменських і Потапу, що означає «поняття» свободи

Репер Потап і співачка Настя Каменських обурили мережу черговим відео. Артисти з насмішкою висловилися про українську мову та свій вибір говорити російською. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірок.

Потап і Каменських розлютили українців жартом про мову

Так, Потап і Настя зняли відео, де вони нібито вибачаються, що говорять російською мовою. Водночас вони зробили вигляд, ніби страждають від болю. «Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що розмовляємо російською мовою. Ми зовсім забули, що є таке поняття як свобода», – йдеться у відео.

фото: кадр із відео

Однак у наступному кадрі вони вже показилися на яхті та заявили, що забули, що є таке поняття, як «свобода». Врешті вони позували одне з одним перед камерою.

фото: кадр із відео

Також свій допис пара доповнила підписом: «Забула-мабула», як говорить Вєрка Сердючка». До слова, відповідне відео, як і усі дописи на новій сторінці, дует публікує російською мовою.

Реакція українців на жарт Потапа і Насті

Українці обурилися насмішкою артистів та жартами про українську мову та свободу. Користувачі розповіли Потапу і Каменських, що насправді означає поняття «свободи»:

«Свобода – це повага до своєї країни, до своєї культури, до свого народу».

фото: скриншот Іnstagram

«Сподіваюсь в свободному світі люди свободно оберуть. Не ходити до вас на концерти».

фото: скриншот Іnstagram

«Дякую. Нарешті визначилися», – написав ведучий Анатолій Анатоліч.

«Іноді краще промовчати».

«Як говорить Верка Сердючка: «село воно і в Африці село».

фото: скриншот Іnstagram

«Свобода – це коли не плутають вибір із відповідальністю, а українська сьогодні – це не примус, а позиція».

«Цим постом забули дорогу до дому!»

фото: скриншот Іnstagram

«Це занадто, коли на Батьківщині йде така страшенна війна... Навіщо таке постити…»

фото: скриншот Іnstagram

«Жах… виглядає як відкрита, нагла, зверхня насмішка над всією Україною».

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Українці обурилися появою артистів на заході та розкритикували зірок. Каменських та Потап заспівали у Латвії російською мовою свої старі пісні. На сцені в Юрмалі прозвучали такі їхні хіти, як «У нас на районе», «У мами», «Все пучком», «Не пара», «Чумачечая весна» та інші.

Також повідомлялося, Настя Каменських з Потапом не планують випускати пісню українською мовою. Водночас за словами Потапа, він працює над цим питанням. Також він нагадав про те, що їхній спільний проєкт є російськомовним.

Як розповідав Главком, подружжя співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко) зробили спільну заяву. Артисти повідомили про завершення багаторічних стосунків. Однак згодом вони повідомии про возз’єднання свого легендарного дуету «Потап і Настя» та заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.