Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Потап і Настя Каменських відновили свій дует та назвали його російськомовним проєктом
фото: кадр із відео

Українці пояснили Каменських і Потапу, що означає «поняття» свободи

Репер Потап і співачка Настя Каменських обурили мережу черговим відео. Артисти з насмішкою висловилися про українську мову та свій вибір говорити російською. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірок.

Потап і Каменських розлютили українців жартом про мову 

Так, Потап і Настя зняли відео, де вони нібито вибачаються, що говорять російською мовою. Водночас вони зробили вигляд, ніби страждають від болю. «Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що розмовляємо російською мовою. Ми зовсім забули, що є таке поняття як свобода», – йдеться у відео.

Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову фото 1
фото: кадр із відео

Однак у наступному кадрі вони вже показилися на яхті та заявили, що забули, що є таке поняття, як «свобода». Врешті вони позували одне з одним перед камерою.

Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову фото 2
фото: кадр із відео

Також свій допис пара доповнила підписом: «Забула-мабула», як говорить Вєрка Сердючка». До слова, відповідне відео, як і усі дописи на новій сторінці, дует публікує російською мовою.

Реакція українців на жарт Потапа і Насті

Українці обурилися насмішкою артистів та жартами про українську мову та свободу. Користувачі розповіли Потапу і Каменських, що насправді означає поняття «свободи»:

  • «Свобода – це повага до своєї країни, до своєї культури, до свого народу».
Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову фото 3
фото: скриншот Іnstagram
  • «Сподіваюсь в свободному світі люди свободно оберуть. Не ходити до вас на концерти».
Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову фото 4
фото: скриншот Іnstagram
  • «Дякую. Нарешті визначилися», – написав ведучий Анатолій Анатоліч.
  • «Іноді краще промовчати».
  • «Як говорить Верка Сердючка: «село воно і в Африці село».
Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову фото 5
фото: скриншот Іnstagram
  • «Свобода – це коли не плутають вибір із відповідальністю, а українська сьогодні – це не примус, а позиція».
  • «Цим постом забули дорогу до дому!»
Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову фото 6
фото: скриншот Іnstagram
  • «Це занадто, коли на Батьківщині йде така страшенна війна... Навіщо таке постити…»
Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову фото 7
фото: скриншот Іnstagram
  • «Жах… виглядає як відкрита, нагла, зверхня насмішка над всією Україною».

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Українці обурилися появою артистів на заході та розкритикували зірок. Каменських та Потап заспівали у Латвії російською мовою свої старі пісні. На сцені в Юрмалі прозвучали такі їхні хіти, як «У нас на районе», «У мами», «Все пучком», «Не пара», «Чумачечая весна» та інші.

Також повідомлялося, Настя Каменських з Потапом не планують випускати пісню українською мовою. Водночас за словами Потапа, він працює над цим питанням. Також він нагадав про те, що їхній спільний проєкт є російськомовним. 

Як розповідав Главком, подружжя співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко) зробили спільну заяву. Артисти повідомили про завершення багаторічних стосунків. Однак згодом вони повідомии про возз’єднання свого легендарного дуету «Потап і Настя» та заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.

Читайте також:

Теги: Потап Настя Каменських скандал мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці розкритикували поетесу та пояснили, у чому її помилка
«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео)
Вчора, 17:56
Хуліан Альварес прагне перейти до іншого іспанського клубу
Фанати «Атлетіко» освистали Хуліана Альвареса через можливий перехід до «Барселони»
25 серпня, 00:45
Жінка заявила темношкірій мамі з дитиною, що вони мають їхати в Африку «їсти банани»
«Їдьте у свою Африку»: у Крюківщині спалахнув расистський скандал
21 серпня, 13:17
На Теремках з'явилася важка будівельна техніка
Вирубка дерев на Теремках: влада пояснила появу важкої техніки біля парку
18 серпня, 17:32
Вирубування дерев під тепломережу на Теремках
Понад 38 тис. дерев за півтора року: дослідження показало масштаби вирубок у столиці
13 серпня, 10:22
Одеський заклад Bryzgi
Через назву ресторану в Одесі розгорівся мовний скандал
11 серпня, 16:07
Гончаренко став на захист Богодєлова
Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську
10 серпня, 18:38
Після скарги Наталі до департаменту транспорту з перевізником провели бесіду
В Одесі водій та пасажири вигнали дружину загиблого захисника з маршрутки
9 серпня, 15:15
Вєрка Сердючки виступила в Одесі
Сердючка заспівала російською в Одесі та потрапила у скандал (відео)
3 серпня, 13:34

Шоу-біз

Римма Зюбіна розповіла про пропозиції, які їй робили політики
Римма Зюбіна розповіла про пропозиції, які їй робили політики
Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову
Потап і Настя Каменських обурили мережу жартом про українську мову
Чоловік Ольги Сумської розкрив секрет їхнього 35-річного кохання
Чоловік Ольги Сумської розкрив секрет їхнього 35-річного кохання
Премʼєра другого сезону молодіжної комедії «Дорослі»: дата виходу та сюжет
Премʼєра другого сезону молодіжної комедії «Дорослі»: дата виходу та сюжет
Помер британський актор, зірка «Один удома» та «Воно»
Помер британський актор, зірка «Один удома» та «Воно»
Актриса Римма Зюбіна розповіла про свої гонорари та чи вистачає їх для комфортного життя
Актриса Римма Зюбіна розповіла про свої гонорари та чи вистачає їх для комфортного життя

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
86K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
44K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua