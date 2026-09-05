Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Терехов склав план протидії подальшому зростанню бідності в Україні

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Терехов склав план протидії подальшому зростанню бідності в Україні
Терехов закликав не обмежуватися дискусією, а переходити до конкретних рішень
фото: frontlineua.org

Ігор Терехов запропонував знизити ПДВ на продукти першої необхідності та підвищити мінімальні зарплати і пенсії

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов представив комплекс пропозицій для запобігання подальшому зростанню бідності в Україні. Відповідні пропозиції були презентовані під час круглого столу «Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту», який 4 вересня відбувся у Києві.

Захід об’єднав представників парламенту, уряду, медичної та експертної спільноти, міжнародних організацій і громадянського суспільства. Серед учасників – народні депутати України Максим Ткаченко, Сергій Козир, Тетяна Циба, Олег Марусяк, Михайло Ананченко, Антон Швачко, Леся Забуранна, Руслан Горбенко, лікар – інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська керівник програм з людського розвитку у Східній Європі Світового банку Нітін Умапаті, голова ГО Генерація матерів «Лада» Марина Марченко, керівник адвокаційного напрямку ГС «Ліга сильних» Ігор Бевх, керівниця соціальних проєктів PH Capital, міністр соцполітики України у 2022-2025 роках Оксана Жолнович.

За оцінкою Світового банку, рівень бідності в Україні у 2026 році сягнув 41,6%.

Як наголосив Терехов, держава має не лише підтримувати людей, які вже опинилися у скрутному становищі, а й запобігати подальшому збіднінню працюючих родин, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій.

«Війна рік за роком руйнує добробут людей, забирає роботу, забирає доходи, заощадження, у когось зибирає власний дім, можливість жити, працювати. І можливість майбутнього», – сказав він.

Серед ключових пропозицій голови Асоціації – встановити ставку ПДВ 5% на базові продукти харчування, знизити ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби із 7% до 5% із розширенням переліку товарів, на які поширюється пільгова ставка, а також тимчасово встановити ставку ПДВ 7% на обладнання для автономного та резервного електроживлення домогосподарств.

Терехов наголосив, що навіть в умовах обмежених бюджетних можливостей держава має шукати ресурси для підтримки людей.

«Так, неможливо економити на обороні. Але можливо переглядати і переглянути неефективні програми, які, на жаль, сьогодні працюють, надмірні адміністративні видатки, видатки на утримання державного апарату, боротися з тіньовою економікою і краще адмініструвати доходи», – заявив він.

Окремо голова Асоціації запропонував переглянути базові соціальні стандарти. У пропозиціях до державного бюджету на 2027 рік – встановити мінімальну заробітну плату на рівні не менше 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію – не менше 6 тисяч гривень.

«У рамках підготовки пропозиції до державного бюджету до 2027 року ми вже запропонували підвищення мінімальної заробітної плати щонайменше до 10 тисяч гривень, а мінімальної пенсії – до 6 тисяч гривень», – зазначив Терехов.

Він також закликав переглянути прожитковий мінімум, який, за його словами, суттєво відірваний від реальної вартості життя.

«Прожитковий мінімум реально відірвався від реалії сьогодні. І сьогодні становить трішки більше трьох тисяч гривень. Хоча навіть мінімальний продуктовий набір вартує зовсім інших коштів», – зазначив мер Харкова.

Значну увагу під час дискусії приділили доступності медичної допомоги. Терехов запропонував розширити програму «Доступні ліки», а також запровадити механізм компенсації пацієнтам вартості ліків, якщо під час госпіталізації медичний заклад не забезпечив препаратами з Національного переліку. У такому разі НСЗУ має відшкодовувати витрати пацієнту, а відповідну суму утримувати з фінансування медичного закладу.

За підсумками круглого столу учасники продовжать спільну роботу над пропозиціями разом із народними депутатами, представниками уряду та експертного середовища. Напрацьовані рішення стануть основою для подальшої законодавчої роботи.

Зокрема, частина ініціатив щодо зниження ПДВ на соціально значущі товари вже підготовлена для реєстрації законопроєктів у Верховній Раді.

Підсумовуючи, Ігор Терехов закликав не обмежуватися дискусією, а переходити до конкретних рішень.

«Нам потрібно напрацювати конкретні, реальні кроки, щоб наша держава не була державою, де 41,6% від населення – за межею бідності», – підсумував він.

Читайте також:

Теги: Ігор Терехов фінансування держава війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін
Головна загадка України для Путіна
10 серпня, 09:30
Сили оборони відбиваючи контратаки противника, змогли звільнити Запорізьке, майже повністю витіснити противника з Березового
Росіяни перейшли до оборони: ЗСУ тиснуть на двох напрямках
Вчора, 12:35
Паралізувати авіацію – означає роз’єднати таку велику країну, як Росія
«Килим» уже розстелено. Небо над Росією – наступна велика ціль Авторська стаття
2 вересня, 15:15
Fiinka відреагувала на новий статус своєї пісні
Росія визнала «екстремістською» пісню української співачки
12 серпня, 16:25
Атака на Україну, безпілотники у Москві та області: головне за ніч 18 серпня
Атака на Україну, безпілотники у Москві та області: головне за ніч 18 серпня
18 серпня, 05:45
Підтверджень того, що Росія безпосередньо готує ядерний удар, наразі немає
Свита Путіна знову запустила чутки про застосування ядерної зброї в західних ЗМІ
26 серпня, 20:47
Президент закликав українців реагувати на повітряні тривоги
Президент закликав українців реагувати на повітряні тривоги
11 серпня, 21:30
Росіяни скинули вісім ФАБ-250 на Краматорськ
Удар по Краматорську. Кількість постраждалих зросла до 18 людей
14 серпня, 10:01
Рятувальники ліквідовували пожежі в Обухівському та Бориспільському районах внаслідок обстрілів РФ
Нічна атака на Україну: як відпрацювала ППО
3 вересня, 09:29

Суспільство

Терехов склав план протидії подальшому зростанню бідності в Україні
Терехов склав план протидії подальшому зростанню бідності в Україні
Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Андрія Оразбаєва
Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Андрія Оразбаєва
Удари по продовольчих складах. Асоціація ритейлерів назвала товарні групи, які страждають найбільше
Удари по продовольчих складах. Асоціація ритейлерів назвала товарні групи, які страждають найбільше
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2026: традиції та молитва
«Ситуація критична»: голова Асоціації ритейлерів оцінив наслідки ударів по торговельних складах
«Ситуація критична»: голова Асоціації ритейлерів оцінив наслідки ударів по торговельних складах

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
104K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua