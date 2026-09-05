Терехов склав план протидії подальшому зростанню бідності в Україні

Ігор Терехов запропонував знизити ПДВ на продукти першої необхідності та підвищити мінімальні зарплати і пенсії

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов представив комплекс пропозицій для запобігання подальшому зростанню бідності в Україні. Відповідні пропозиції були презентовані під час круглого столу «Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту», який 4 вересня відбувся у Києві.

Захід об’єднав представників парламенту, уряду, медичної та експертної спільноти, міжнародних організацій і громадянського суспільства. Серед учасників – народні депутати України Максим Ткаченко, Сергій Козир, Тетяна Циба, Олег Марусяк, Михайло Ананченко, Антон Швачко, Леся Забуранна, Руслан Горбенко, лікар – інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська керівник програм з людського розвитку у Східній Європі Світового банку Нітін Умапаті, голова ГО Генерація матерів «Лада» Марина Марченко, керівник адвокаційного напрямку ГС «Ліга сильних» Ігор Бевх, керівниця соціальних проєктів PH Capital, міністр соцполітики України у 2022-2025 роках Оксана Жолнович.

За оцінкою Світового банку, рівень бідності в Україні у 2026 році сягнув 41,6%.

Як наголосив Терехов, держава має не лише підтримувати людей, які вже опинилися у скрутному становищі, а й запобігати подальшому збіднінню працюючих родин, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій.

«Війна рік за роком руйнує добробут людей, забирає роботу, забирає доходи, заощадження, у когось зибирає власний дім, можливість жити, працювати. І можливість майбутнього», – сказав він.

Серед ключових пропозицій голови Асоціації – встановити ставку ПДВ 5% на базові продукти харчування, знизити ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби із 7% до 5% із розширенням переліку товарів, на які поширюється пільгова ставка, а також тимчасово встановити ставку ПДВ 7% на обладнання для автономного та резервного електроживлення домогосподарств.

Терехов наголосив, що навіть в умовах обмежених бюджетних можливостей держава має шукати ресурси для підтримки людей.

«Так, неможливо економити на обороні. Але можливо переглядати і переглянути неефективні програми, які, на жаль, сьогодні працюють, надмірні адміністративні видатки, видатки на утримання державного апарату, боротися з тіньовою економікою і краще адмініструвати доходи», – заявив він.

Окремо голова Асоціації запропонував переглянути базові соціальні стандарти. У пропозиціях до державного бюджету на 2027 рік – встановити мінімальну заробітну плату на рівні не менше 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію – не менше 6 тисяч гривень.

«У рамках підготовки пропозиції до державного бюджету до 2027 року ми вже запропонували підвищення мінімальної заробітної плати щонайменше до 10 тисяч гривень, а мінімальної пенсії – до 6 тисяч гривень», – зазначив Терехов.

Він також закликав переглянути прожитковий мінімум, який, за його словами, суттєво відірваний від реальної вартості життя.

«Прожитковий мінімум реально відірвався від реалії сьогодні. І сьогодні становить трішки більше трьох тисяч гривень. Хоча навіть мінімальний продуктовий набір вартує зовсім інших коштів», – зазначив мер Харкова.

Значну увагу під час дискусії приділили доступності медичної допомоги. Терехов запропонував розширити програму «Доступні ліки», а також запровадити механізм компенсації пацієнтам вартості ліків, якщо під час госпіталізації медичний заклад не забезпечив препаратами з Національного переліку. У такому разі НСЗУ має відшкодовувати витрати пацієнту, а відповідну суму утримувати з фінансування медичного закладу.

За підсумками круглого столу учасники продовжать спільну роботу над пропозиціями разом із народними депутатами, представниками уряду та експертного середовища. Напрацьовані рішення стануть основою для подальшої законодавчої роботи.

Зокрема, частина ініціатив щодо зниження ПДВ на соціально значущі товари вже підготовлена для реєстрації законопроєктів у Верховній Раді.

Підсумовуючи, Ігор Терехов закликав не обмежуватися дискусією, а переходити до конкретних рішень.

«Нам потрібно напрацювати конкретні, реальні кроки, щоб наша держава не була державою, де 41,6% від населення – за межею бідності», – підсумував він.