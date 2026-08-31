Настя Каменських спровокувала скандал черговою заявою про російську мову (відео)

Настя Каменських пояснила, як ставиться до війни в Україні

Співачка Настя Каменських заявила, що Україна відмовилася від неї з Потапом. Про це артистка висловилася у новому відео та пояснила, чому знову заговорила російською мовою, пише «Главком».

За словами Насті Каменських, вона і Потап й досі є українцями. Співачка зауважила, що не очікувала, що їй доведеться пояснювати свою позицію стосовно війни в Україні.

«Ми українці, з початку війни ми об’їздили півсвіту з благодійними концертами. Зібрали мільйони доларів для України і я не намагаюся виправдатися. Тоді кожен робить і робив те, що міг. Але ми з вами 20 років разом і мені не все одно на вас. Ви для мене – не просто кількість переглядів, прослуховувань чи лайків. Ви для мене – не можливість хайпанути. Ви – люди, які проживали свої життя під наші пісні й довіряли нам ці моменти. Своє щастя і горе. Саме тому я розмовляю з вами чесно», – сказала артистка.

Як стверджує Каменських, з початку повномасштабного вторгнення вона з Потапом «кричали» про те, що Росія є країною-агресоркою. За словами зірки, подібна позиція їхнього дуету не змінилася.

«З першого дня війни ми кричали в усіх світових ЗМІ, що Росія розпочала цю жахливу війну. Ця країна – агресор. І, звісно ж, ми й далі так вважаємо. Я, зрештою, відкривала церемонію Latin American Music Awards 2022 у США піснею на підтримку України. З прапором у руках, із довгою промовою про війну в Україні. Для тієї частини Земної кулі, яка історично залишалася поза українським контекстом», – зазначила виконавиця.

Співачка зауважила, що зрештою повернулася до російської мови. Також вона заявила, що «не підтримує те, що відбувається в Україні». «Я не робила це для того, аби вписатися в пантеон правильних святих патріотичних артистів. І пісня «Я – Україна», обливаючись сльозами, я записувала не для цього. І в якийсь момент повністю перейшла на українську мову теж не через цю причину. Я народилася в цій країні та була з нею в радості та в горі. І завжди буду підтримувати наших прекрасних людей, які не заслуговують так жити. Тому я більше не підтримую те, що відбувається в Україні і не хочу грати в «ура патріотизм» та ходити у вишиваночці і говорити про потужних незламних людей. Я хочу, щоб ці люди не помирали!» – висловилася зірка.

Настя Каменських пояснила, що розмовляє російською мовою з дитинства, а також виросла у російськомовному Києві. Саме тому вона знову заговорила російською мовою в публічному просторі. «Чому я розмовляю російською? Бо я розмовляю нею з дитинства. Я народилася і виросла в російськомовному Києві, який не належить ані Росії, ані тоталітарному режиму. Тому що на ньому розмовляють мільйони людей, які підтримують Україну по всьому світу», – пояснила вона.

На думку Каменських, кожна людина має право говорити тією мовою, якою хоче. Тож, перейшовши на російську мову, Потап і Настя не відмовилися від України, зазначила Каменських. «Не мова визначає людські якості та позицію. Тому, Потап і Настя ніколи не відмовлялися від своєї Батьківщини, нехай навіть Батьківщина відмовилася від нас», – резюмувала співачка.

Зазначимо, серед зірок, які підтримали допис Каменських були співачки Камалія та Слава Камінськає

Нагадаємо, репер Потап і співачка Настя Каменських обурили мережу відео, де з насмішкою висловилися про українську мову та свій вибір говорити російською.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Українці обурилися появою артистів на заході та розкритикували зірок. Каменських та Потап заспівали у Латвії російською мовою свої старі пісні. На сцені в Юрмалі прозвучали такі їхні хіти, як «У нас на районе», «У мами», «Все пучком», «Не пара», «Чумачечая весна» та інші.

До слова, Настя Каменських з Потапом не планують випускати пісню українською мовою. Водночас за словами Потапа, він працює над цим питанням. Також він нагадав про те, що їхній спільний проєкт є російськомовним.

Як розповідав «Главком», подружжя співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко) повідомили про возз’єднання свого легендарного дуету «Потап і Настя» та заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.