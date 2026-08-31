Українці хочуть позбавити Потапа звання заслуженого артиста: кількість петицій зростає

Потапа звинувачують у зневазі до української мови

У мережі зростає кількість петицій із закликами позбавити репера Потапа (Олексія Потапенка) звання заслуженого артиста України. Про це розповідає «Главком» із посиланням на одну з петицій на сайті президента.

Так, авторка однієї з петицій, Катерина Таран оприлюднила заклик до ініціювання процедури позбавлення Олексія Потапенка звання заслуженого артиста України.

Авторка петиції звертається до Володимира Зеленського від імені громадян України. На її думку, публічна діяльність репера не відповідає його званню. Наразі петиція зібрала 17 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

У зверненні йдеться, що публічна діяльність Потапа містить:

популяризацію російськомовного культурного продукту;

знецінення та висміювання української мови;

співпрацю з росіянами;

проживання та професійну діяльність за межами України, що не є порушенням, але може бути «враховане під час оцінки її подальшої відповідності статусу нагородженого» разом з іншими діями репера.

фото: скриншот petition.president.gov

Тож Катерина Таран закликає перевірити надані нею свідчення та за умови підтвердження фактів і наявності законних підстав позбавити Потапа звання. «Вважаємо, що питання збереження за Олексієм Потапенком почесного звання «Заслужений артист України» має бути розглянуте не на підставі політичних симпатій чи антипатій, а виключно з урахуванням перевірених фактів, вимог чинного законодавства України та суспільного значення державних нагород», – йдеться у петиції.

На сайті президента опублікована ще одна петиція із закликом позбавити Олексія Потапенка звання заслуженого артиста. Її автором є Сергій Марченко.

фото: скриншот petition.president.gov

На його думку, Потап зневажає українську мову та пропагує поширення російської мови. Марченко називає репера людиною, яка не гідна звання заслуженого артиста. Нині петиція зібрала понад 7 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

«Попри це, громадянин Потапенко регулярно висловлює публічну зневагу до української мови та культури, пропонуючи, як альтернативу, російську мову і пропагуючи поширення російської мови в Україні за рахунок зменшення використання української мови. Переконаний, така діяльність, спрямована на зменшення ролі української культури і мови в Україні, несумісна зі званням Заслуженого артиста України».

Як писав «Главком», репер і продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, іронічно відреагував на петицію із закликом позбавити його звання заслуженого артиста України.

Нагадаємо, на сайті президента України з’явилася петиція з вимогою позбавити репера та продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, звання заслуженого артиста України.

До слова, український репер Потап і співачка Настя Каменських стали зірками російських новин. У пропагандистських медіа обговорюють нещодавні заяви співачки та спільне відео артистів, де вони пожартували про українську та російську мови.