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    Шоу-биз

    Николай Тищенко испытал на себе необычный массаж

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    Николай Тищенко - Николай Тищенко испытал на себе необычный массаж
    Николай Тищенко

    Одна из участниц шоу «Кто против блондинок?» ввела в ступор известного ресторатора и участника проекта «Танцы со звездами»

    Украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко - настоящий карлсон с моторчиком. Конечно, речь не идет о фигуре Тищенко. С ней -  все в порядке. Речь идет о том, что Николай умудряется вести ну очень активный образ жизни. Мало того, что Тищенко является главным идеологом и ведущим проекта «Ревизор с Тищенко», он еще успевает сниматься и в других проектах.

    На днях, Николай оказался в компании 50-ти умных и красивых блондинок в сексуальном нижнем белье. И ему пришлось исполнять из капризы!

    По замыслу команды, участницы шоу «Кто против блондинок?»  не только атакуют героя каверзными вопросами, но и демонстрируют свои уникальные способности, таланты или профессиональные навыки прямо в студии. Это и сделала одна из участниц, профессия которой – массажист.

    «Николай, сейчас я сделаю массаж той части тела, которой вы работаете больше всего! – объявила кокетливая блондинка в чулках. Пока зрители переглядывались, девушка ловко взяла руку телеведущего. И приступила к массажу… указательного пальца Николая Тищенко. Спустя пару минут манипуляций присутствующие в студии, включая съемочную группу и «жертву» блондинки, разразились истерическим хохотом.

    «Эта участница ввела меня в ступор, – признался за кулисами Николай Тищенко, протестировав на себе столь необычный вид массажа. – Разные ассоциации крутились в голове, пока длился процесс. Поэтому признаюсь: отвечать параллельно на вопросы девушки мне было очень непросто».

    Также Николай раскрыл тайну своего фирменного жеста, который вот уже несколько лет демонстрирует в эфире «Ревизора с Тищенко» на Новом канале, и который вызывает массу бурных обсуждений и споров. Итак, интрига раскрыта! Оказывается, «Палец Тищенко» несет особую философию.

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    Николай Тищенко испытал на себе необычный массаж
    Николай Тищенко испытал на себе необычный массаж
    Николай Тищенко испытал на себе необычный массаж
    Николай Тищенко испытал на себе необычный массаж
    Николай Тищенко испытал на себе необычный массаж

    «В первую очередь, этот жест говорит о том, что человек может добиться успеха в любом деле, если искренне верит в свой успех! – вдохновленно рассказал телеведущий Нового канала. – Это клич настоящих мужчин-победителей, и в то же время знак качества – во всех сферах жизни: отдых, бизнес, семья, ценности и так далее. Это жест, указывающий на путь которым нужно двигаться. Вперед и вверх! Потому, если вы считаете себя успешным или одержали победу в какой-то из сфер жизни – поднимайте указательный палец вверх!»

    Напомним, что совсем недавно Николай Тищенко согласился принять участие в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». Кто станет партнером Николая в шоу, пока остается загадкой. А вот кто из украинских знаменитостей станет конкурентом шоумена на паркете читайте здесь.

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