Николай Тищенко испытал на себе необычный массаж



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Николай Тищенко

Одна из участниц шоу «Кто против блондинок?» ввела в ступор известного ресторатора и участника проекта «Танцы со звездами»

Украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко - настоящий карлсон с моторчиком. Конечно, речь не идет о фигуре Тищенко. С ней - все в порядке. Речь идет о том, что Николай умудряется вести ну очень активный образ жизни. Мало того, что Тищенко является главным идеологом и ведущим проекта «Ревизор с Тищенко», он еще успевает сниматься и в других проектах.

На днях, Николай оказался в компании 50-ти умных и красивых блондинок в сексуальном нижнем белье. И ему пришлось исполнять из капризы!

По замыслу команды, участницы шоу «Кто против блондинок?» не только атакуют героя каверзными вопросами, но и демонстрируют свои уникальные способности, таланты или профессиональные навыки прямо в студии. Это и сделала одна из участниц, профессия которой – массажист.

«Николай, сейчас я сделаю массаж той части тела, которой вы работаете больше всего! – объявила кокетливая блондинка в чулках. Пока зрители переглядывались, девушка ловко взяла руку телеведущего. И приступила к массажу… указательного пальца Николая Тищенко. Спустя пару минут манипуляций присутствующие в студии, включая съемочную группу и «жертву» блондинки, разразились истерическим хохотом.

«Эта участница ввела меня в ступор, – признался за кулисами Николай Тищенко, протестировав на себе столь необычный вид массажа. – Разные ассоциации крутились в голове, пока длился процесс. Поэтому признаюсь: отвечать параллельно на вопросы девушки мне было очень непросто».

Также Николай раскрыл тайну своего фирменного жеста, который вот уже несколько лет демонстрирует в эфире «Ревизора с Тищенко» на Новом канале, и который вызывает массу бурных обсуждений и споров. Итак, интрига раскрыта! Оказывается, «Палец Тищенко» несет особую философию.

«В первую очередь, этот жест говорит о том, что человек может добиться успеха в любом деле, если искренне верит в свой успех! – вдохновленно рассказал телеведущий Нового канала. – Это клич настоящих мужчин-победителей, и в то же время знак качества – во всех сферах жизни: отдых, бизнес, семья, ценности и так далее. Это жест, указывающий на путь которым нужно двигаться. Вперед и вверх! Потому, если вы считаете себя успешным или одержали победу в какой-то из сфер жизни – поднимайте указательный палец вверх!»

Напомним, что совсем недавно Николай Тищенко согласился принять участие в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». Кто станет партнером Николая в шоу, пока остается загадкой. А вот кто из украинских знаменитостей станет конкурентом шоумена на паркете читайте здесь.