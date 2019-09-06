Вика из «НеАнгелов» в бикини продемонстрировала упругие ягодицы на Мальдивах



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Виктория Смеюха Фото: instagram.com/vikanablack

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

Популярная украинская певица Виктория Смеюха продолажет свою отпуск. После тихого отдыха на огороде с курами, участница группы «НеАнгелы» отправилась покорять Мальдивы.

В своем Инстаграме звезда показала фото на которых соблазнительно позирует на фоне океана. Откровенное бикини только подчеркнуло восхитительные формы певицы.

«Как важно для женщины быть в гармонии с природой. Ведь женщина черпает вдохновение, находясь среди красот нашей планеты. Дорогие и любимые мною женщины, я Вам желаю всегда находиться в гармоничном состоянии. Люблю вас», - подписала фото звезда.