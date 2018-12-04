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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа

    • Розсилка
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа

    Жена звездного футболиста стала главной звездой вечера

    Чета Бекхэм посетила закрытую вечеринку Haig Club House Party в одном из лондонских ночных клубов.

    На мероприятии, устроенном в честь алкогольного бренда, послом которого вот уже 20 лет является Дэвид Бекхэм, 44-летняя Виктория Бекхэм стала главной звездой вечера. Мать четырех детей появилась в прозрачной черной блузке с горлом, узких джинсах с завышенной талией и классических лодочках. Свой образ она дополнила квадратным кожаным клатчем в тон наряду.

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    Фанаты в очередной раз отметил ее чувство стиля и восхитились прекрасной формой женщины. Этот образ лишний раз подчеркнул, что супруга футболиста не зря проводит столько времени в спортзале.

    Напомним, Виктория Бекхэм — известная с конца 1990-х по выступлениям в составе поп-группы Spice Girls. В 2000 году, когда солистки Spice Girls решили заняться самостоятельным творчеством, Виктория сделала карьеру сольной поп-исполнительницы, добившись того, что 10 синглов попали в топ-чарты Великобритании.

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    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа
    Виктория Бекхэм в сексуальном наряде поддержала мужа

    Большую известность Бекхэм принес титул всемирно признанной иконы стиля. Она разрабатывала дизайн джинсов для Rock & Republic, а позже занялась собственной линией джинсовой одежды под маркой dVb Style. Бекхэм выпустила также линию солнцезащитных очков и аромат Intimately Beckham, который продается в Великобритании и США.

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