  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Маричка Падалко «подставила» коллегу Гринчука (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Маричка Падалко с колежанками подшутили над Святом - Маричка Падалко «подставила» коллегу Гринчука (видео)
    Маричка Падалко с колежанками подшутили над Святом
    Фото: www.instagram.com/marichkapadalko

    Телеведущие канала «1+1» сняли забавное видео

    Ведущие ТСН на канале «1+1» – Святослав Гринчук, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая и Наталья Островская записали на видео танец под новогодний трек. В ролике, которым Маричка Падалко поделилась на своей странице в Instagram, телеведущие синхронно выполняют несколько движений, но в какой-то момент Святослав Гринчук не успевает повторять движения, и с забавной гримасой замирает на месте. Барышни в роскошных нарядах невозмутимо продолжают танцевать дальше.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

    Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Падалко, отдыхая с мужем и тремя детьми в Египте, чуть не лишилась там всех своих денег. Телеведущая повелась на «развод»: «У меня тоже сын и две дочери».

    Читайте также:

    Теги: шоу-бизнес телеведущая Instagram танец
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маричка Падалко «подставила» коллегу Гринчука (видео)