Маричка Падалко «подставила» коллегу Гринчука (видео)

Телеведущие канала «1+1» сняли забавное видео

Ведущие ТСН на канале «1+1» – Святослав Гринчук, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая и Наталья Островская записали на видео танец под новогодний трек. В ролике, которым Маричка Падалко поделилась на своей странице в Instagram, телеведущие синхронно выполняют несколько движений, но в какой-то момент Святослав Гринчук не успевает повторять движения, и с забавной гримасой замирает на месте. Барышни в роскошных нарядах невозмутимо продолжают танцевать дальше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Падалко, отдыхая с мужем и тремя детьми в Египте, чуть не лишилась там всех своих денег. Телеведущая повелась на «развод»: «У меня тоже сын и две дочери».