  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Могилевская показала в чем ходит дома (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наталья Могилевская - Могилевская показала в чем ходит дома (фото)
    Наталья Могилевская
    фото из открытых источников

    Певица призналась, почему Новый год у нее не ассоциирует с подарками

    Певица Наталья Могилевская похвасталась в своем Инстаграм новым домашним костюмом и подписала снимок: «Знаете золотое правило каждой девушки? Красиво выглядеть нужно везде! Одни донашивают дома старые спортивки, другие злоупотребляют халатами, а эти все вещи убивают нашу самооценку. Для дома я всегда выбираю комфортные, но красивые вещи».

    Наталье костюм явно идет. Фото: Инстаграм певицы
    Наталье костюм явно идет. Фото: Инстаграм певицы

    Могилевская также призналась, почему Новый год не ассоциирует с подарками.

    «В течение года я постоянно что-то покупаю на новогодние подарки, – рассказала певица на съемках новогодней программы «Новорічна Маска», которую покажет телеканал «Украина» 31 декабря. – Но не могу дождаться этих дат и чуть ли не еженедельно презентую сюрпризы близким. Я вообще обожаю выбирать подарки, и говорят, что у меня это хорошо получается».

    По словам артистки, для нее главное в подарке – эмоция и уместность: «Классно, когда удается презентовать действительно нужную вещь. Я искренне радуюсь, даря людям то, о чем они давно мечтали. Но, чтобы сюрприз удался, у меня есть секрет – всегда внимательно слушаю, о чем рассказывают близкие, о чем мечтают, и таким способом составляю список будущих покупок», – рассказала певица.

    Читайте также:

    Теги: Наталья Могилевская Новый год певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Могилевская показала в чем ходит дома (фото)