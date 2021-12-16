Могилевская показала в чем ходит дома (фото)

Певица призналась, почему Новый год у нее не ассоциирует с подарками

Певица Наталья Могилевская похвасталась в своем Инстаграм новым домашним костюмом и подписала снимок: «Знаете золотое правило каждой девушки? Красиво выглядеть нужно везде! Одни донашивают дома старые спортивки, другие злоупотребляют халатами, а эти все вещи убивают нашу самооценку. Для дома я всегда выбираю комфортные, но красивые вещи».

Наталье костюм явно идет. Фото: Инстаграм певицы

Могилевская также призналась, почему Новый год не ассоциирует с подарками.

«В течение года я постоянно что-то покупаю на новогодние подарки, – рассказала певица на съемках новогодней программы «Новорічна Маска», которую покажет телеканал «Украина» 31 декабря. – Но не могу дождаться этих дат и чуть ли не еженедельно презентую сюрпризы близким. Я вообще обожаю выбирать подарки, и говорят, что у меня это хорошо получается».

По словам артистки, для нее главное в подарке – эмоция и уместность: «Классно, когда удается презентовать действительно нужную вещь. Я искренне радуюсь, даря людям то, о чем они давно мечтали. Но, чтобы сюрприз удался, у меня есть секрет – всегда внимательно слушаю, о чем рассказывают близкие, о чем мечтают, и таким способом составляю список будущих покупок», – рассказала певица.