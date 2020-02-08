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    Шоу-биз

    Владимир Зеленский и первая леди встретились с Папой

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    Украинский президент с супругой преподнесли Папе Римскому подарок - Владимир Зеленский и первая леди встретились с Папой
    Украинский президент с супругой преподнесли Папе Римскому подарок
    Фото: Vogue

    Первая леди Украины восхитила стильным выходом в свет

    Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой находятся с официальным визитом в Ватикане, где встретились с Папой Римским Франциском. Во время встречи они обсудили вопрос освобождения украинских пленных и поддержания мира на континенте.

    Владимир и Елена подарили понтифику праздничную рождественскую посуду для кути авторства украинского бренда Gunia Project.

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    Владимир Зеленский и первая леди встретились с Папой
    Владимир Зеленский и первая леди встретились с Папой
    Владимир Зеленский и первая леди встретились с Папой
    Владимир Зеленский и первая леди встретились с Папой
    Владимир Зеленский и первая леди встретились с Папой
    Фото: Vogue

    Для столь ответственного события первая леди Украина выбрала образ, ставший примером модной дипломатии в действии – украинские бренды здесь встретились с итальянскими: топ SIX., обруч Ruslan Baginskiy и юбка Dolce & Gabbana. Завершали ансамбль в черном цвете туфли Jimmy Choo.

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    Владимир Зеленский первая леди
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