Владимир Зеленский и первая леди встретились с Папой



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Украинский президент с супругой преподнесли Папе Римскому подарок Фото: Vogue

Первая леди Украины восхитила стильным выходом в свет

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой находятся с официальным визитом в Ватикане, где встретились с Папой Римским Франциском. Во время встречи они обсудили вопрос освобождения украинских пленных и поддержания мира на континенте.

Владимир и Елена подарили понтифику праздничную рождественскую посуду для кути авторства украинского бренда Gunia Project.

Для столь ответственного события первая леди Украина выбрала образ, ставший примером модной дипломатии в действии – украинские бренды здесь встретились с итальянскими: топ SIX., обруч Ruslan Baginskiy и юбка Dolce & Gabbana. Завершали ансамбль в черном цвете туфли Jimmy Choo.