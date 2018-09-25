Время планировать отпуск: локации съемок «Игры престолов» в Северной Ирландии откроют для посетителей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посетить Королевскую Гавань, Винтерфелл и другие локации можно будет в 2019 году.

Поклонники «Игры престолов» скоро смогут посетить съемочные площадки сериала в Северной Ирландии. Как сообщает Variety, HBO превратит декорации сериала в туристические достопримечательности, которые откроются для всех желающих в 2019 году, когда выйдет последний сезон саги.

Туристы смогут посетить родной дом Старков Винтерфелл, дворец Королевской Гавани и штаб Ночного Дозора, а также посмотреть на реквизит, костюмы и оружие героев сериала. Также в музеях будет изучить архивные материалы со съемок, посмотреть интерактивные видео о создании спецэффектов и многое другое.

«Скотч» рекомендует: Настя Каменских представила украинскую песню на ведущем европейском радио

Джерело: Esquire