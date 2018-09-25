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    Шоу-биз

    Время планировать отпуск: локации съемок «Игры престолов» в Северной Ирландии откроют для посетителей

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    Время планировать отпуск: локации съемок «Игры престолов» в Северной Ирландии откроют для посетителей

    Посетить Королевскую Гавань, Винтерфелл и другие локации можно будет в 2019 году.

    Поклонники «Игры престолов» скоро смогут посетить съемочные площадки сериала в Северной Ирландии. Как сообщает Variety, HBO превратит декорации сериала в туристические достопримечательности, которые откроются для всех желающих в 2019 году, когда выйдет последний сезон саги.

    Туристы смогут посетить родной дом Старков Винтерфелл, дворец Королевской Гавани и штаб Ночного Дозора, а также посмотреть на реквизит, костюмы и оружие героев сериала. Также в музеях будет изучить архивные материалы со съемок, посмотреть интерактивные видео о создании спецэффектов и многое другое.

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    Джерело: Esquire

    кино Игра престолов оружие шоу-бизнес
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