Вышел трейлер фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли
В основу легла вторая книга серии о добром ветеринаре Хью Лофтинга
Вышел трейлер фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», снятого по серии детских книг Хью Лофтинга. Главную роль – доброго ветеринара доктора Дулиттла, способного разговаривать с животными, – исполнил Роберт Дауни-младший.
Замысел написать книгу о докторе Дулиттле появилась у Лофтинга во время Первой мировой войны, когда он участвовал в боевых действиях во Фландрии и Франции. Первая книга увидела свет в 1920 году.
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» – это вторая книга серии, в которой главный герой отправляется в фантастическое путешествие по всему миру, где встречает самых разных животных и помогает им решать различные проблемы.
Мировая премьера фильма запланирована на 17 января 2020 года