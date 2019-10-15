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    Шоу-биз

    Вышел трейлер фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли

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    Робертом Дауни-младший - Вышел трейлер фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли
    Робертом Дауни-младший

    В основу легла вторая книга серии о добром ветеринаре Хью Лофтинга

    Вышел трейлер фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», снятого по серии детских книг Хью Лофтинга. Главную роль – доброго ветеринара доктора Дулиттла, способного разговаривать с животными, – исполнил Роберт Дауни-младший.

    Замысел написать книгу о докторе Дулиттле появилась у Лофтинга во время Первой мировой войны, когда он участвовал в боевых действиях во Фландрии и Франции. Первая книга увидела свет в 1920 году.

    «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» – это вторая книга серии, в которой главный герой отправляется в фантастическое путешествие по всему миру, где встречает самых разных животных и помогает им решать различные проблемы.

    Мировая премьера фильма запланирована на 17 января 2020 года

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