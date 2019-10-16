Вышел трейлер «Скандала» с Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман
В мировой прокат скоро выйдет фильм о борьбе с домогательствами
Вышел полный трейлер фильма «Скандал», главные роли в котором исполнили Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. Сюжет основан на реальных событиях 2016 года, когда журналистки Мегин Келли, Гретчен Карлсон и Кайла Поспил обвинили Роджера Айлса – гендиректора Fox New - в сексуальных домогательствах, после чего он ушел в отставку.
В мировой прокат фильм выйдет 20 декабря.