Вышел трейлер «Скандала» с Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман



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В мировой прокат скоро выйдет фильм о борьбе с домогательствами

Вышел полный трейлер фильма «Скандал», главные роли в котором исполнили Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. Сюжет основан на реальных событиях 2016 года, когда журналистки Мегин Келли, Гретчен Карлсон и Кайла Поспил обвинили Роджера Айлса – гендиректора Fox New - в сексуальных домогательствах, после чего он ушел в отставку.

В мировой прокат фильм выйдет 20 декабря.

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