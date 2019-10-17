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    Шоу-биз

    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд

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    <p>Елена Зеленская</p> <p>instagram.com/olenazelenska_official/</p> - Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд

    Елена Зеленская

    instagram.com/olenazelenska_official/

    Первая леди Елена не изменяет любимым пастельным цветам

    Президент Владимир Зеленский и его жена Елена прибыли с официальным визитом в Латвию, где встретились с коллегами - президентом Егилсом Левитсом и его женой Андрей Леви. Украинская первая леди для вояжа выбрала сдержанный костюм серо-лавандового цвета от отечественного бренда Sіх.

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    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
    Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд

    Напомним, в сентябре Зеленские летали в США и общались с Трампами.

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