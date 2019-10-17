Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд



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Елена Зеленская instagram.com/olenazelenska_official/

Первая леди Елена не изменяет любимым пастельным цветам

Президент Владимир Зеленский и его жена Елена прибыли с официальным визитом в Латвию, где встретились с коллегами - президентом Егилсом Левитсом и его женой Андрей Леви. Украинская первая леди для вояжа выбрала сдержанный костюм серо-лавандового цвета от отечественного бренда Sіх.

Напомним, в сентябре Зеленские летали в США и общались с Трампами.