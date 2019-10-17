Зеленская в Латвии выгуляла лавандовый наряд
Елена Зеленская
instagram.com/olenazelenska_official/
Первая леди Елена не изменяет любимым пастельным цветам
Президент Владимир Зеленский и его жена Елена прибыли с официальным визитом в Латвию, где встретились с коллегами - президентом Егилсом Левитсом и его женой Андрей Леви. Украинская первая леди для вояжа выбрала сдержанный костюм серо-лавандового цвета от отечественного бренда Sіх.
Напомним, в сентябре Зеленские летали в США и общались с Трампами.