Зеленскому - 42: за что мы любили его до президенства



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Владимир Зеленский празднует день рождения

Зеленский вступил в должность президента Украины в 41 год, став самым молодым президентом в истории Украины

25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает 42-й день рождения.

21 апреля 2019 Зеленский был избран президентом на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. Бывший лидер студии «Квартала 95» получил наибольшую поддержку среди населения за всю историю Украины.

20 мая Зеленский принял присягу перед народом Украины как глава государства.

Зеленский вступил в должность президента Украины в 41 год, став самым молодым президентом в истории страны: Леонид Кравчук был избран в 57 лет, Леонид Кучма - в 55, Виктор Ющенко - в 50, Виктор Янукович - в 59, Порошенко - в 48.

Владимир Зеленский женат, воспитывает дочь и сына.

Зеленский с женой и детьми

Прежде чем заниматься политикой Зеленский зарекомендовал себя как комик.

В 1997 году Владимир Зеленский вместе с несколькими членами команды КВН создал собственный коллектив, назвав его «95 квартал».

Участие «95 квартала» в КВН продлилось до 2003 года, но после конфликта с компанией «АМиК» Зеленский и его коллектив прекратили участие в проекте.

Коллектив 95 квартала в 2000-х

«95 кварталом» заинтересовались украинские телеканалы. «1+1» вышел на талантливых ребят с предложением сделать целую передачу, в которую входили бы лучшие номера. Так команда КВН была преобразована в «Студию Квартал-95», руководителем и владельцем которой стал Владимир Зеленский.

В 2005 году появилась передача «Вечерний квартал», которую сначала транслировал канал «1+1», после чего права на показ перекупил «Интер». Зеленский выступал в роли главного телеведущего, идеолога и автора.

«Вечерний квартал»

А с 2012 сначала на телеканале Интер, затем на 1 + 1 демонстрировали вечернее развлекательное шоу «Киев Вечерний». Ведущие проекта Владимир Зеленский и Валерий Жидков приглашали в гости известных людей: артистов, спортсменов, исполнителей, бизнесменов, политиков, архитекторов, шахматистов и тому подобное.

«Киев Вечерний»

Мужчина не только успешный комик и телеведущий, но еще и блестящий актер кино, на счету которого работа в многочисленных полнометражных фильмах и мюзиклах.

В 2019 году Владимир Зеленский выпустил свой режиссерский дебют «Я, ты, он, она». который уже поставил кассовый рекорд.Вспоминаем лучшие фильмы Зеленского:

«Слуга народа 2» (2016)

По сюжету, бывший учитель истории Василий Голобородько возглавляет государство уже почти полгода. Но ситуация в стране не способствует росту народного доверия к президенту.

Голобородько понимает, что если в ближайшее время не примет меры, то может даже не рассчитывать на то, что останется у власти. В такой сложной ситуации президент решает напрямую обратиться к народу. И поэтому отправляется во всеукраинский тур.

«Ржевский против Наполеона» (2012)

Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял мировую войну. А чтобы остановить страстного любителя женщин, русский генералитет решает выпроводить к нему неприступную красавицу. Она должна отвлечь узурпатора от захватнической деятельности. Но эта красавица ненастоящая, а переодетый поручик Ржевский.

«8 первых свиданий» (2012)

У Никиты всё в жизни отлично. Он известный в городе ветеринар и помолвлен с преуспевающим пластическим хирургом Илоной. У телеведущей Веры дело тоже движется к свадьбе с теннисистом Костей. Однако после холостяцкой вечеринки в одном и том же ночном клубе Вера и Никита проснулись вместе. С того момента, где бы они не заснули, молодые люди всегда просыпаются в одной постели.

«Любовь в большом городе» (2009)

В центре сюжета находятся трое молодых друзей Артем, Игорь и Оле по прозвищу Сауна. Соблазнение девушек для парней превратилось в настоящее соревнование, в котором секс – это победа. Но после того, как троица на одной из вечеринок сталкивается со странным человеком, всё в их жизни меняется.

В скором времени после той самой вечеринки оказывается, что друзья потеряли мужскую силу. И медицина в их случае бессильна. У парней начинается настоящая паника, и они не перестают посещать всевозможных специалистов. Дело тут совсем не в физиологии, а просто в их жизнь вмешалась магия.

«Я, Ты, Он, Она» (2018)

Макс и Яна, прожив в браке десять лет, решают по обоюдному согласию развестись. Однако судья, вспомнив своё первое образование психолога, даёт супругам последний шанс спасти отношения.