Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Джей Ло тронута поступкам бойфренда

43-летний Алекс Родригес растрогал Дженнифер Лопес поздравлением с днем ее рождения. Спортсмен сделал нежное видео с лучшими моментами, проведенными с певицей.

Жених артистки поделился романтическими видео их личной жизни. «Привет, именинница! С тех пор как мы вместе, ты каждый день даришь мне ощущение праздника. Спасибо за твои страсть, энергию, вдохновение и твое неустанное стремление быть успешной во всем.

Ты лучшая партнерша, лучшая дочь, лучшая мать. Твои дети любят тебя, твои поклонники любят тебя, я очень люблю тебя. Давай же сделаем этот праздник незабываемым», – говорит в ролике Родригес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod) 23 Июл 2019 в 7:27 PDT

Исполнительница хита If you had my love («Если бы я подарила тебе свою любовь») призналась, что слова любимого мужчины тронули ее в самое сердце. «О Боже, до слез… Я так люблю нашу с тобой жизнь! И я так люблю тебя! Спасибо тебе, мой прекрасный человек», – написала в комментарии под видео звезда.

