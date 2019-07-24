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    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием

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    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

    Джей Ло тронута поступкам бойфренда

    43-летний Алекс Родригес растрогал Дженнифер Лопес поздравлением с днем ее рождения. Спортсмен сделал нежное видео с лучшими моментами, проведенными с певицей.

    Жених артистки поделился романтическими видео их личной жизни. «Привет, именинница! С тех пор как мы вместе, ты каждый день даришь мне ощущение праздника. Спасибо за твои страсть, энергию, вдохновение и твое неустанное стремление быть успешной во всем.

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    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием
    Жених Дженнифер Лопес трогательно поздравил звезду с 50-летием

    Ты лучшая партнерша, лучшая дочь, лучшая мать. Твои дети любят тебя, твои поклонники любят тебя, я очень люблю тебя. Давай же сделаем этот праздник незабываемым», – говорит в ролике Родригес.

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    Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

    Исполнительница хита If you had my love («Если бы я подарила тебе свою любовь») призналась, что слова любимого мужчины тронули ее в самое сердце. «О Боже, до слез… Я так люблю нашу с тобой жизнь! И я так люблю тебя! Спасибо тебе, мой прекрасный человек», – написала в комментарии под видео звезда.

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    дети Дженнифер Лопес
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