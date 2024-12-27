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Нацвідбір на Євробачення-2025. Один з виконавців відмовився від участі в конкурсі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Teslenko пояснив, що відмовився від конкурсу, щоб уникнути звинувачень у хайпі на чутливій темі
фото: Instagram/teslenkoofficial

Артист мав можливість пройти до фіналу завдяки голосам глядачів у застосунку «Дія», однак відмовився від участі в Нацвідборі

Український співак Teslenko відмовився від участі у Національному відборі на Євробачення-2025. Про це повідомило Суспільне.

Артист мав можливість пройти до фіналу завдяки голосам глядачів у застосунку «Дія», однак звернувся із проханням зняти свою кандидатуру.

«Менеджмент артиста звернувся до Суспільного з проханням зняти кандидатуру виконавця Teslenko та призупинити його подальшу участь у Нацвідборі-2025. Суспільне погодило запит артиста та розірвало з ним договір про участь», – йдеться у повідомленні.

Teslenko пояснив, що відмовився від конкурсу, щоб уникнути звинувачень у хайпі на чутливій темі.

Нацвідбір на Євробачення-2025. Один з виконавців відмовився від участі в конкурсі фото 1

Відтепер на місце десятого фіналіста Нацвідбору-2025, претендуватиме десять виконавців, а саме: Brykulets, Enleo, Fiinka, Grisana, Mon Fia, Ranrawi, Starykova Hrystyna, Yagody, Муаяд та «Слухай Сашу». 

За них можна буде віддати свій голос у застосунку «Дія» під час онлайн-голосування.

Нагадаємо, що організатори національного відбору на Євробачення-2025 оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу. Водночас серед учасників лонглиста, які не потрапили до фіналу, у січні 2025 року проведуть рейтингове онлайн-голосування у застосунку «Дія».

До слова, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

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Теги: співак Євробачення конкурс пісня Україна

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